Galaxy Note 20 zadebiutuje po kilku miesiącach od Galaxy S20. Teraz dowiadujemy się, że ma otrzymać jeszcze lepszy ekran. Co prawda, zaskoczeniem to nie jest, ale jest też pewien konkretny szczegół. Plotki mówią o tym, że ekran Galaxy Note 20 otrzyma precyzyjniejszą technologię odświeżania obrazu w 120 Hz.

Galaxy Note 20, który zadebiutuje po kilku miesiącach od Galaxy S20, już pojawiał się w przeciekach. Jest oczywistym, że Samsung już pracuje nad nowymi flagowcami z piórkiem S Pen, bo prace takie prowadzi się na kilkanaście miesięcy przed debiutem, a nierzadko są to nawet ponad dwa lata. Teraz poznajemy pewien szczegół, który powiązany jest z wyświetlaniem obrazu w 120 Hz. Ekran ma być leszy.

Samsung Galaxy Note 20 ma otrzymać lepszy ekran, co nie powinno być zaskoczeniem. Leaker Ice Universe ujawnił, że ma pojawić się bardziej precyzyjna technologia odświeżania obrazu w 120 Hz. To oznacza, że rozwiązanie mające pojawić się w Galaxy S20 doczeka się udoskonaleń. Jak dobrze wiemy, jest co poprawić.

Ekran Galaxy Note 20 może być pozbawiony ograniczenia z Galaxy S20

Jak dobrze wiemy, Samsung Galaxy S20 dostanie wyświetlacz, który będzie wyświetlać obraz w 120 Hz. Jednak funkcja będzie ograniczona jedynie do rozdzielczości Full HD+. W momencie przełączenia na QHD+ odświeżanie będzie zmieniane na 60 Hz. Możliwe, że Galaxy Note 20 tego ograniczenia zostanie już pozbawiony. Tego na razie jednak jeszcze nie wiadomo. Najpierw czeka nas premiera nowych modeli z serii S. Na notatniki poczekamy jeszcze kilka miesięcy.

źródło: Twitter