Xperia 2 ma być konkretnym flagowcem Sony. Ma nagrywać wideo w 8K

Sony Xperia 2 to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Powinniśmy go zobaczyć na MWC 2020 wraz z modelem 5 Plus. Teraz pojawiły się nowe informacje na łamach chińskich mediów. Plotki wskazują na to, że będzie to naprawdę konkretny flagowiec z aparatem nagrywającym wideo w jakości 8K.

Wiemy też, że Sony Xperia 2 dostanie ekran OLED o rozdzielczości 4K UHD. Ma to być panel o proporcjach 21:9 oraz przekątnej 6,6 cala. Następnie mamy procesor Qualcomm Snapdragon 865 oraz wbudowany modem 5G. Będzie nim Snapdragon X55 zaprezentowany w grudniu. Następnie mamy aparat fotograficzny.

Plotki mówią o tym, że Sony Xperia 2 otrzyma poczwórny aparat fotograficzny. Będą to dwa sensory 12 MP i ToF. Natomiast główny ma dostać matrycę 48 lub 64 MP. Obudowa ma spełniać założenia normy IP68. Kompletna specyfikacja nie jest jeszcze znana. Te dane techniczne modelu Sony Xperia 2, które już wyciekły do sieci, znajdziecie poniżej.

Sony Xperia 2 – dane techniczne

6,6-calowy ekran OLED o rozdzielczości 4K UHD

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 GB lub więcej miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 48 lub 64 + 12 + 12 MP + ToF

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM (opcjonalnie)

złącze USB C

IP68

Android 10

źródło: MyDrivers