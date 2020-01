Galaxy S20 Ultra 5G to najciekawszy ze smartfonów, które Samsung pokaże w lutym. Dowiadujemy się, że pojawi się stalowa ramka znana nam z iPhone’ów. To oznacza, że Samsung Galaxy S20 Ultra 5G będzie konkretnym telefonem klasy premium. Są też nowe informacje o funkcji nagrywania filmów w jakości 8K UHD.

Galaxy S20 Ultra 5G to jeden z czterech telefonów, którymi Samsung pochwali się za kilka tygodni. Smartfon jest obecnie w ogniu przecieków. Nowe plotki sugerują, że pojawi się stalowa ramka. Takie rozwiązanie Apple stosuje w droższych iPhone’ach. Informacje na ten temat przekazał sprawdzony w przeszłości Max Weinbach.

Stalowa ramka w smartfonach nie jest szeroko stosowana. To droższy materiał od aluminium, ale wygląda na to, że Samsung Galaxy S20 Ultra 5G będzie kolejnym telefonem z takim rozwiązaniem. To nada mu jeszcze bardziej klasy premium. Wszak cena i tak nie będzie niska i producent może sobie na to pozwolić.

Źródło informuje te, że modele Galaxy S20 mogą nagrywać wideo w 8K UHD jednak przy 24 fps, a nie 30 klatkach, jak raportowano wcześniej. Takie ustawienie znajduje się w aktualnych kompilacjach firmware. Może to jednak jeszcze ulec zmianie. Znane dane techniczne modelu Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, które bazują na dotychczasowych przeciekach, znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – dane techniczne

6,9-calowy ekran Infinity-O Dynamic AMOLED o rozdzielczości QHD+ (1440 x 3200 pikseli)

procesor Exynos 990 lub Snapdragon 865

12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 512 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 40 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 MP + 48 MP + 12 MP + ToF z diodą LED

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

221 gramów

Android 10 z One UI 2

