Motorola Razr 2019 to składany smartfon, który został opóźniony. Jest jednak nowa data premiery i wiemy, że w Stanach Zjednoczonych sprzęt zadebiutuje dopiero w lutym. Jeśli zastanawiacie się nad tym, kiedy telefon będzie można zakupić w Polsce, to na styczeń szans raczej nie ma. Orange zapewne wprowadzi go później.

Motorola Razr 2019 to składany smartfon, który początkowo planowano wprowadzić do przedsprzedaży w grudniu. Jednak doszło do opóźnienia. Teraz poznajemy nową datę premiery i jest nią 6 lutego. Wcześniej, bo 26 stycznia, amerykański Verizon uruchomi przedsprzedaż. Cena to 1499 dolarów. Wiemy jednak, że w Europie będzie wyższa.

Motorola Razr 2019 w Polsce miała pojawić się w styczniu i wiemy, że będzie dostępna tylko u Orange Polska. Co wynika z faktu, że ma eSIM. Niestety, nie ma to szans w związku z opóźnieniem w Stanach Zjednoczonych. Dlatego trzeba będzie poczekać dłużej. Nie wiadomo jednak, do kiedy dokładnie.

Wiemy, że Motorola Razr 2019 wkrótce będzie mieć konkurenta. To składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip. Wiemy, że jego cena będzie niższa. Dane techniczne modelu Motorola Razr 2019 znajdziecie poniżej.

Motorola Razr 2019 – dane techniczne

6,2-calowy ekran pOLED o rozdzielczości 876 × 2142 pikseli

2,7-calowy ekran gOLED o rozdzielczości 800 × 600 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 710

6 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 5 Mpix f/2.0 do selfie

aparat fotograficzny 16 Mpix f/1.7 z diodą LED

bateria o pojemności 2510 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem LTE

eSIM

NFC

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

72 × 172 × 6,9 mm (po rozłożeniu)

205 gramów

Android 9 Pie

źródło