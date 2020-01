Pocophone F2 Lite na zdjęciach. POCO szykuje tańszy telefon

Pocophone F2 Lite może być kolejnym smartfonem, którego szykuje marka POCO należącą kiedyś do Xiaomi. Teraz uniezależnia się ona od firmy marki. W sieci pojawiły się zdjęcia prezentuje model Pocophone F2 Lite. Na pierwszy rzut oka wyglądają całkiem przekonująco. To telefon, który nie powinien być drogi.

Pocophone F2 Lite może być już trzecim smartfonem marki POCO, których premiera odbędzie się jeszcze w tym roku. Jak dobrze wiemy, submarka uniezależnia się od Xiaomi. Oczywiście, częściowo, a nie zupełnie. Teraz w sieci pojawiły się zdjęcia, które mają prezentować tańszy telefon. Rzućmy sobie na nie okiem.

Pocophone F2 Lite widoczny jest na poniższych fotkach. Widzimy przód telefonu. Smartfon ma ekran z małym wcięciem dla kamerki do selfie w postaci łezki. Następnie mamy nakładkę Xiaomi, czyli MIUI. Tutaj w wersji Global. Tak więc widzimy, że POCO pozostaje wierne temu oprogramowaniu. Więcej szczegółów tu w zasadzie nie widać.

Pocophone F2 Lite jednym z trzech telefonów POCO

Jeśli śledzicie dokładnie informacje o marce POCO, to zapewne już wiecie, że Pocophone F2 Lite może być już trzecim telefonem marki będącej niegdyś częścią Xiaomi. Poza zwykłą wersją spodziewamy się czegoś jeszcze. Niedawno w bazie benchmarku Geekbench dostrzeżono model X2. Oczywiście, trzeba mieć na uwadze, że firma może testować przeróżne prototypy i bierze pod uwagę różne możliwości. Nie każdy z tych telefonów musi przecież trafić do sprzedaży, co warto mieć na uwadze. Cóż, na więcej szczegółów o Pocophone F2 Lite przyjdzie nam jeszcze poczekać. Dane techniczne tego urządzenia nie są znane.

źródło: Weibo