MIUI 11 trafia sukcesywnie na kolejne modele Xiaomi i Redmi. Również w edycji opartej już na Androidzie 10. Teraz dowiadujemy się, że pojawią się nowe funkcje. Są one w przygotowaniu od jakiegoś czasu i rąbka tajemnicy na łamach Weibo postanowił uchylić Jin Fan, który odpowiada za doświadczenia użytkowników z oprogramowania.

Wiemy, że MIUI 11 dostanie globalny, odwrotny kolor w dark mode. Obecnie jest on testowany w wersji rozwojowej oprogramowania dla Xiaomi Mi 9. Ogólny efekt ma być całkiem zadowalający. Jednak potrzeba jeszcze pewnych modyfikacji i wtedy rozwiązanie ma być szerzej udostępniane. Następnie mamy udoskonalenia animacji na ekranie głównym oraz gestów. Informacje zwrotne od testerów były pozytywne. To oznacza, że zmiany te będą wkrótce szerzej udostępniane.

Xiaomi w MIUI 11 przywróci motywy w Europie

Już wkrótce użytkownicy smartfonów z europejskiej dystrybucji dostaną ponowny dostęp do motywów. Jak dobrze wiemy, w wyniku wejścia RODO Chińczycy musieli wycofać funkcję i wprowadzić poprawki związane z danymi. Firma już rozpoczęła prace, które mają na celu przywrócić schematy. Mają one zostać udostępnione najpóźniej do połowy maja. Cóż, nie pozostaje nic innego, jak czekać na nowe funkcje oraz dostępność motywów. Wiemy też, że firma prowadzi już prace nad dwunastą wersją własnej nakładki.

