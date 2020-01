Huawei Mate Xs certyfikowany. Dostanie procesor Kirin 990 5G

Huawei Mate Xs to nowy, składany smartfon Chińczyków, którego premiera jest blisko. Telefon jest już certyfikowany i został dostrzeżony na stronie TENAA. To przybliża go do debiutu. Wiemy, że Huawei Mate Xs otrzyma procesor Kirin 990 5G. Ponadto spodziewajmy się lepszego aparatu fotograficznego i zawiasu.