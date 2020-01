EMUI 10.0.0.195 to nowa aktualizacja, którą otrzymują modele Huawei Mate 30 Pro i tańszy wariant. Wprowadza ona poprawki i optymalizacje. Na razie Huawei rozpoczęło dystrybucję tego patcha na terenie Chin. Jednak w niedługim czasie to uaktualnienie zostanie udostępnione również na egzemplarzach z Europy.

Huawei Mate 30 Pro otrzymuje uaktualnienie do EMUI 10.0.0.195. Podobnie, jak i tańszy model smartfona. W przypadku tego pierwszego aktualizacja udostępniona drogą OTA waży 590 megabajtów. Natomiast w przypadku tańszej wersji jest to 562 megabajty. Na razie aktualizacja dystrybuowana jest w Chinach, ale z czasem pojawi się na innych rynkach.

W oficjalnym wykazie zmian dla EMUI 10.0.0.195 czytamy o tym, że poprawiono obsługę ekranu dotykowego w niektórych grach. Proces jest płynniejszy. Są też poprawki optymalizacyjne obowiązuje połączenia Bluetooth. W przypadku modelu Huawei Mate 30 Pro wspomina się też o możliwości zmiany wirtualnego przycisku kamery. Changelog mówi również o przeciąganiu po lewej i prawej stronie.

Na aktualizację do EMUI 10 czeka jeszcze wiele osób. Prawda jest taka, że Huawei musi jeszcze zaktualizować miliony telefonów. Co prawda, robi to sukcesywnie. Jednak sam proces aktualizacji przebiega dosyć wolno. Dane techniczne modelu Mate 30 Pro znajdziecie poniżej.

Huawei Mate 30 Pro – dane techniczne

6,53-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1176 x 2400 pikseli

procesor HiSilicon Kirin 990

8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci nanoSD

kamerka 32 Mpix + TOF do selfie

poczwórny aparat fotograficzny 40 + 40 + 8 Mpix + TOF z diodą LED

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 4G/5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

158,1 x 73,6 x 8,7 mm

198 gramów

Android 10 z EMUI 10

