Galaxy S20 ma zadebiutować z nową skórką dla Fortnite

Galaxy S20 ma premierę 11 lutego. Wygląda na to, że wtedy zadebiutuje też nowa skórka dla Fortnite o nazwie Vivid Vision. Ma ona składać się z trzech przedmiotów. Będzie to ekskluzywna skórka dla Fortnite, którą gracze będą mogli zdobyć tylko przy zakupie jednego z modeli telefonów Samsung Galaxy S20.

Samsung Galaxy S20 jest obecnie w ogniu przecieków. Wyciekają zdjęcia, specyfikacje i z każdym kolejnym dniem wiemy coraz więcej. Wygląda na to, że Koreańczycy będą kontynuować współpracę z Epic Games i powstanie nowa skórka do gry Fortnite. Jest nią Vivid Vision i jej rendery pojawiły się w sieci.

Vivid Vision to skórka, która obejmuje trzy elementy. Są to specjalny ubiór, plecak oraz narzędzie o nazwie Pop Axe. Gracze Fortnite będą ją mogli prawdopodobnie uzyskać za darmo w sklepie. Jednak będzie to możliwe tylko w przypadku tych osób, które zdecydują się na zakup Samsunga Galaxy S20.

Skórka Vivid Vision z Fortnite dla tych, którzy kupią Galaxy S20

Podobnie było w przypadku modeli Note 10. Tam oferowano skórkę Glow, która również była ekskluzywna dla gry Fortnite. Wygląda na to, że w tym roku z Vivid Vision dla właścicieli Galaxy S20 będzie podobnie. To jednak wyjaśni się dopiero w trakcie oficjalnej premiery. Do niej już blisko.

Samsung Galaxy S20 zadebiutuje już 11 lutego. Wiemy, że będą to trzy nowe smartfony. Pojawi się także nowy model ze składanym ekranem, czyli Z Flip. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na kolejne informacje. Przed premierą dojdzie na pewno do licznych przecieków.

