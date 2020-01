Galaxy S20 Ultra i Galaxy S20 Plus – co wiemy o tych smartfonach?

Galaxy S20 Ultra i Galaxy S20 Plus to dwa nowe smartfony marki Samsung, których premiera jest blisko. Wiemy o nich już bardzo sporo. Liczne plotki i przecieki ujawniły wiele informacji. W tym artykule zebraliśmy je w jednym miejscu. Zobaczmy więc, co Samsung przygotowuje dla flagowców, które zostaną pokazane w lutym.

Samsung Galaxy S20 Ultra i Galaxy S20 Plus to flagowce Koreańczyków, które zobaczymy już na Unpacked 11 lutego. Oba smartfony są obecnie w ogniu przecieków. Liczne plotki, zdjęcia czy wideo pojawiają się w sieci na kilka tygodni przed premierą. Zobaczmy więc, co już tak naprawdę wiemy o nowych telefonach.

Najlepszy będzie Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G to flagowy model, który będzie najdroższym z całej trójki. Wielki ekran o przekątnej blisko 7 cali, aparat fotograficzny z sensorem 108 MP czy bardzo duża bateria. To tylko wybrane cechy, które zaoferuje ten smartfon, o czym szerzej za chwilę. Natomiast Plus będzie pośrednim telefonem i wiemy, że będzie trochę mniejszy.

Aparat 108 MP tylko w jednym modelu

Aparat z sensorem 108 MP otrzyma tylko Samsung Galaxy S20 Ultra. W pozostałych modelach główny sensor dostanie matrycę 12 MP. Tam jednak pojawi się teleobiektyw z sensorem 64 MP. W wersji Ultra znajdzie się także teleobiektyw z matrycą 48 MP i obiektyw szerokokątny z 12 MP oraz kamerka ToF. Przednia kamerka zaoferuje zdjęcia w rozdzielczości 10 megapikseli, a w najdroższym modelu aż 40 MP. Wiemy też, że wariant Ultra zapewni 100-krotny zoom oraz 5-krotny optyczny.

Z procesorami Snapdragon 865 lub Exynos 990

Samsung Galaxy S20 w każdej wersji dostanie procesor Snapdragon 865 lub Exynos 990. Poszczególne układy będą dostępne w zależności od rynku. Wiemy, że na starym kontynencie mamy spodziewać się Exynosów, bo tak jest od lat. W każdym wariancie telefonów pojawi się aż 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Będą to kości typu LPDDR5. Ma jednak pojawić się także specjalna edycja modelu Ultra z aż 16 GB pamięci RAM.

Pojemne baterie, ale bez bardzo szybkiego ładowania w zestawie

Samsung Galaxy S20 Plus oraz Ultra otrzymają duże baterie. W pierwszym telefonie znajdzie się akumulator 4500 mAh, a w drugim 5000 mAh. Wiemy, że w zestawie ze smartfonami znajdzie się ładowarka o mocy 25 W. Opcjonalnie będzie można nabyć także ładowarkę o mocy 45 W. Na informacje o prędkości bezprzewodowego ładowania musimy jeszcze poczekać.

120 Hz, ale nie w pełnej rozdzielczości

Wiemy, że Samsung Galaxy S20 Plus oraz Ultra otrzymają także wyświetlacze AMOLED o przekątnej 6,7 i 6,9 cala. To panele o proporcjach 20:9 i rozdzielczości QHD+ (1440 x 3200 pikseli). Będą one wspierać odświeżanie obrazu o częstotliwości 120 Hz. Niestety, tylko po przełączeniu się na jakość Full HD+. Szkoda, ale nie pozostaje nic innego, jak tylko się z tym pogodzić.

Z modemami 4G lub 5G, ale nie w wersji Ultra

Samsung Galaxy S20 Plus będzie dostępny z modemami 4G lub 5G. Niestety, w przypadku wariantu Ultra tak nie będzie. Najdroższy z flagowców trafi na rynek jedynie w wersji z modemem 5G. Nie wiadomo, czym spowodowana jest ta decyzja, ale z pewnością ma coś wspólnego z marketingiem.

Ceny na razie są tajemnicą

Smartfony Samsung Galaxy S20 Ultra i Plus z pewnością nie będą tanimi modelami. Spodziewajmy się wysokich kwot. Zwłaszcza w przypadku pierwszego telefonu. Model S10 5G debiutował w Europie za 1200 euro. W tym roku może to być jeszcze wyższa kwota. Możliwe, że ceny poznamy jeszcze przed oficjalnym debiutem.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – dane techniczne

6,9-calowy ekran Infinity-O Dynamic AMOLED o rozdzielczości QHD+ (1440 x 3200 pikseli)

procesor Exynos 990 lub Snapdragon 865

12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 512 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 40 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 MP + 48 MP + 12 MP + ToF z diodą LED

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

221 gramów

Android 10 z One UI 2

Samsung Galaxy S20 Plus – dane techniczne

6,7-calowy ekran Infinity-O Dynamic AMOLED o rozdzielczości QHD+ (1440 x 3200 pikseli)

procesor Exynos 990 lub Snapdragon 865

12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 10 MP do selfie

aparat fotograficzny 12 MP + 64 MP + 12 MP + ToF z diodą LED

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 4G lub 5G

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

188 gramów

Android 10 z One UI 2

źródło opracowanie własne