Nokia 7.2 została oceniona przez DxOMark Mobile. Ma aparat o podobnych możliwościach, co Nokia 9 Pureview. Co jednak ciekawe, według DxO robi lepsze zdjęcia od modelu z pięcioma obiektywami. Tutaj ocena cząstkowa za fotografowanie jest po prostu lepsza. Rzućmy sobie na to okiem.