Tryb gościa znika z głośników Google Home. Chromecast ma go nadal

Tryb gościa to użyteczna funkcja na urządzeniach Chromecast. Z czasem trafiła do głośników Google Home, ale okazuje się, że znikła. Wygląda na to, że obecnie Chromecast pozostaje jedynym sprzętem, gdzie tryb gościa ciągle działa. Funkcja nie jest dostępna także na głośnikach z logo Nest.

Tryb gościa to użyteczna funkcja, którą wprowadzono w urządzeniach Chromecast. W 2014 roku została dodana także na głośnikach Google Home. Wygląda na to, że nie jest to usterka czy jakiś problem. Po prostu wsparcie dla tego rozwiązania zostało wycofane.

Zacznijmy od tego, czym jest wspomniany tryb gościa. Funkcja wykorzystuje bliskość lokalizacji oraz dostępność Wi-Fi i w ten sposób można przesyłać treści do głośników czy telewizorów bez potrzeby podawania hasła do sieci bezprzewodowej. Wystarczy tylko wpisać specjalny PIN. To ciekawe rozwiązanie, które może się na przykład przydać w trakcie imprez.

Czynność odbywa się w aplikacji Google Home. Tu trzeba wybrać dostępne dla urządzenia opcje i następnie odnaleźć tryb gościa. W tej sekcji znajduje się stosowny PIN, który należy wpisać w celu korzystania z funkcji. Jest to bardzo proste.

Chromecast ma tryb gościa, ale na głośnikach Google Home już to nie działa

Funkcja została po prostu wycofana. Chromecast pozostaje jedynym urządzeniem, które wspiera to rozwiązanie. Stosowne informacje na ten temat można znaleźć na stronach wsparcia firmy. Cóż, nie pozostaje nic innego, jak tylko się z tym pogodzić. Opcja nie jest także obsługiwana na żadnych telewizorach z systemem Android TV oraz głośnikach mających logo Nest.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: AndroidPolice