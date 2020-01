AndEX to nic innego jak Android 10 na PC. To oznacza, że jest to specjalna wersja platformy Google, którą można uruchamiać na komputerach. AndEX 10 powstał jako fork systemu Android x86. Nie jest to co prawda darmowe oprogramowanie, ale jest możliwe, że przypadnie wam do gustu i będziecie z niego korzystać.