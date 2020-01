Xiaomi Black Shark 3 może być pierwszym smartfonem z 16 GB RAM

Black Shark 3 to nowy smartfon do gier Xiaomi, którego premiera ma odbyć się w tym kwartale. Co ciekawe, nowe plotki mówią o tym, że będzie to pierwszy telefon z aż 16 GB RAM. Do tej pory w smartfonach umieszczano do 12 GB. Jednak wraz z Xiaomi Black Shark 3 poprzeczka może zostać podniesiona wyżej.

Black Shark 3 to smartfon do gier Xiaomi, który już pojawiał się w plotkach. Premiera ma odbyć się w tym kwartale. Tymczasem pojawiły się nowe plotki. Możliwe, że będzie to pierwszy telefon na rynku, który otrzyma aż 16 GB RAM. Będzie to rekordowa pamięć operacyjna, która pojawi się w tego typu urządzeniu.

Do tej pory w telefonach stosowano maksymalnie 12 GB RAM. Jednak było pewne, że w końcu zaczną pojawiać się także modele z 16 GB RAM. Było to tylko kwestią czasu i teraz pytanie, które urządzenie będzie pierwsze. Może to być właśnie Xiaomi Black Shark 3. Choć o tym przekonamy się dopiero w dniu premiery.

Xiaomi Black Shark 3 z 16 GB RAM ustanowi rekordy wydajności

Smartfony Xiaomi okupują szczyty takich rankingów benchmarkowych jak AnTuTu. Jeśli Black Shark 3 rzeczywiście dostanie układ Snapdragon 865, który będzie wspomagany przez aż 16 GB pamięci RAM, to z pewności ustanowi nowe rekordy wydajności. Będzie to bardzo mocny telefon. Plotki sugerują, że ten model otrzyma także ekran z wysokim odświeżaniem obrazu, baterię o pojemności bliskiej 5000 mAh oraz modem zapewniający łączność z sieciami 5G. Debiut może odbyć się już w przyszłym miesiącu. Ceny na razie nie są znane.

źródło: Twitter