Alpine iLX-F411 to nowy system dla Android Auto, który zaprezentowano na targach CES 2020 w Las Vegas. W nowym modelu umieszczono duży ekran o przekątnej 11 cali, ale rozdzielczość to nadal WVGA. Oferuje jednak trzy osobne ekrany dla Android Auto. Ponadto wspiera alternatywą platformę Apple Car Play.

Nowe Android Auto z interfejsem Boardwalk zostało już udostępnione dla wszystkich. Tymczasem w trakcie targów CES 2020 w Las Vegas Alpine zaprezentowało nowe urządzenie o nazwie iLX-F411. Cena to 1200 dolarów. Premiera sklepowa planowana jest na czerwiec.

Alpine iLX-F411 ma wielki wyświetlacz pojemnościowy o przekątnej 11 cali. Niestety, rozdzielczość względem mniejszych modeli z 9-calowymi ekranami pozostała bez zmian. To nadal panel WVGA, czyli 800 x 480 pikseli. Niewiele, ale użytkownik może przełączać się pomiędzy trzema oknami dla Android Auto.

Alpine iLX-F411 pomieści do 22 widżetów aplikacji z Android Auto. Sprzęt jest zgodny również z systemem CarPlay marki Apple i to właśnie go producent pokazał na renderach prasowych. Aczkolwiek rozwiązanie Google też jest obsługiwane. Funkcje sprzętu znajdziecie poniżej.

Alpine iLX-F411 dla Android Auto / CarPlay – funkcje

11-calowy ekran pojemnościowy o rozdzielczości WVGA (800 x 480 pikseli)

interfejs z obsługą do 22 widżetów aplikacji

złącze HDMI

złącze USB

Bluetooth

wsparcie dla Asystenta Google

obsługa iDatalink

obsługa plików audio FLAC/MP3/WMA/AAC/WAV

obsługa plików wideo AVI/MP4/MPG/MOV/WMV

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło