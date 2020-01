Galaxy S20 to nowe flagowce marki Samsung. Wygląda na to, że powstawały one pod nazwą kodową Hubble, co zapewne ma nawiązywać do aparatu. Jak dobrze pamiętamy, modele S11 miały być rozwijane pod kryptonimem Picasso. Najwidoczniej firma doszła do wniosku, że w przypadku Samsungów Galaxy S20 zmieni zdanie.