Xiaomi Mi 10 – szkło ochronne może ujawniać, jak wygląda ekran

Xiaomi Mi 10 to nowy flagowiec Chińczyków, którego premiera odbędzie się w lutym. W sieci pojawiło się szkło ochronne i może ono ujawniać, jak ma wyglądać ekran. Wyświetlacz Xiaomi Mi 10 będzie zagięty. Na fotce nie widać wcięć dla kamerki do selfie, ale źródło przecieku twierdzi, że takowe się pojawią.

Xiaomi Mi 10 jest obiektem przecieków od tygodni i ostatnie sugerują, że premiera może odbyć się dokładne 11 lutego. Na łamach Weibo jeden z leaksterów opublikował zdjęcie. Widać na nim szkło ochronne dla nowego flagowca Chińczyków. W ten sposób możemy zobaczyć, jaki może pojawić się ekran.

Xiaomi Mi 10 dostanie zakrzywiony ekran. Widać to na zdjęciu prezentującym rzeczone szkło ochronne. Jednak nie ma żadnych wcięć. Te jednak mają się pojawić. Na razie nie wiemy, czy będzie to niewielki notch, a może okrągłe wycięcie dla kamerki do selfie lub podwójne, jak to jest w Redmi K30. To na razie pozostaje tajemnicą.

Wiemy, że na Xiaomi Mi 10 czeka wielu fanów marki. Niedawno mogliśmy zobaczyć tylny aparat fotograficzny. Tam umieszczono cztery obiektywy. Wraz z tańszą wersję telefonu zobaczymy także wariant Pro. Znane dane techniczne Xiaomi Mi 10 znajdziecie poniżej.

Zobacz ofertę produktów chińskiej marki w naszym sklepie Sferis

Xiaomi Mi 10 – dane techniczne

6,5-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – nie

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny Sony IMX686 + 20 + 12 + 5 Mpix

bateria o około pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac lub ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 10 z MIUI 11

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: Weibo