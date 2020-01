Galaxy S20 Ultra, iPhone 12 Pro czy Xiaomi Mi 10 Pro to tylko wybrane smartfony 2020 roku, które zobaczymy w najbliższych miesiącach. W tym artykule zebraliśmy znane informacje o nadchodzących flagowcach na 2020 rok, które z pewnością są mocno wyczekiwane. Zobaczmy, co już o nich wiadomo i czego się spodziewać.

Xiaomi Mi 10 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra czy iPhone 12 Pro to tylko część z flagowców, które zobaczymy w najbliższych miesiącach. Wszak spodziewamy się także Huawei P40 Pro, Galaxy Note 20, LG G9 ThinQ, OnePlus 8 Pro, a potem 8T i wielu innych. Smartfony na 2020 rok mają szansę wnieść świeży powiew na rynek telefonów. Rzućmy okiem na najciekawsze modele.

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Ultra będzie tegorocznym flagowcem Koreańczyków na pierwszą połowę 2020 roku. Smartfon był obiektem wielu przecieków i wiemy, że pojawi się zamiast Galaxy S11. Firma zdecydowała się na zmianę nazewnictwa. Telefon ma premierę 11 lutego. Wraz z kilkoma innymi modelami. Wiemy, że otrzyma 6,9-calowy ekran oraz konkretny aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP. Znane już dane techniczne modelu Samsung Galaxy S20 Ultra znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy S20 Ultra (S11 Plus) – dane techniczne

6,9-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+ i odświeżaniu 120 Hz

procesor Exynos 990 lub Snapdragon 865

12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

256 GB lub więcej miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

166,9 x 76 x 8,8 mm

Android 10 z One UI 2.1

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Pro to również flagowiec, którego spodziewamy się w przyszłym miesiącu. Urządzenie jest mocno wyczekiwane przez fanów marki, co nie dziwi. Chińczycy postawili sobie wysoko poprzeczkę wraz z modelem Note 10. Stąd też oczekiwania są niemało. Niedawno mogliśmy zobaczyć, jak model radzi sobie w AnTuTu. Kompletna specyfikacja Xiaomi Mi 10 Pro nie jest jednak znana. W tym przypadku są to tylko częściowe informacje, które znajdziecie poniżej.

Xiaomi Mi 10 Pro – dane techniczne

ekran OLED – brak szczegółów

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – nie

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 108 + 48 + 12 + 8 Mpix

bateria o pojemności około 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac lub ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 10 z MIUI 11

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro to smartfon, który zostanie zaprezentowany w marcu tego roku. Najdroższy model może dostać w nazwie dopisek Max. Sprzęt zapowiada się ciekawie w szczególności ze względu na aparat fotograficzny, jak i ekran, który może być zakrzywiony z każdej strony. Chińczycy pewnie ponownie będą aspirować do roli lidera w rankingu DxOMark Mobile. Czy uda im się tego dokonać wraz z Huawei P40 Pro? O tym przekonamy się z czasem.

Huawei P40 Pro – dane techniczne

6,5-calowy ekran OLED o nieznanej rozdzielczości

procesor HiSilicon Kirin 990 5G

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB lub więcej miejsca na dane

czytnik kart pamięci nanoSD

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 60 lub 64 MP

bateria o pojemności około 5500 mAh

Wi-Fi 802.11ac lub ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych na ekranie

Android 10 z EMUI 10.1

LG G9 ThinQ

LG G9 ThinQ to nadchodzący telefon Koreańczyków, który mogliśmy ostatnio oglądać na renderach Onleaks. Jego premiera powinna odbyć się w trakcie MWC 2020. Wiemy, że smartfon ma poczwórny aparat fotograficzny oraz ekran z małym wcięciem u góry dla kamerki do selfie. Panel ma przekątną pomiędzy 6,7 a 6,9 cala. Na pokładzie jest także klasyczne złącze słuchawkowe, którego będzie próżno szukać w większości flagowców na 2020 rok. W tym przypadku dane techniczne nie są znane. To smartfon, który skrywa przed nam dużo tajemnic.

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8 Pro to flagowiec Chińczyków, który ma zadebiutować w drugim kwartale tego roku. Ostatnio CEO firmy, Pete Lau, przekazał, że ma być najładniejszy telefon marki w historii. Wiemy już jak wygląda, bo też mogliśmy zobaczyć ten smartfon na renderach Onleaks. Ten model ma dostać aparat fotograficzny z czterema obiektywami oraz ekran mogący wyświetlać obraz w 120 Hz. Znane dane techniczne znajdziecie poniżej.

Smartfony 2020 – flagowce na drugą połowę roku

Druga połowa roku przyniesie nam kolejne modele. Zadebiutują iPhone 12 Pro, Samsung Galaxy Note 20, Huawei Mate 40 Pro, Xiaomi Mi 10T, Redmi K40 czy OnePlus 8T Pro. Jest więc na co czekać. O tych telefonach wiadomo jednak znacznie mniej. Co wynika z faktu dzielącego nas jeszcze czasu od ich premiery.

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro ma zadebiutować w dwóch wariantach. Mniejszy model dostanie 6,1-calowy ekran OLED, a w większym będzie to 6,7-calowy wyświetlacz. Spodziewamy się procesora Apple A14 Bionic i wiemy, że SoC będzie wytwarzany w 5 nm litografii. Najważniejszą nowością mają być jednak modemy 5G. Nie wiadomo, czy pojawi się jeszcze czwarty obiektyw. Premiery spodziewamy się we wrześniu. Szerzej o tegorocznych iPhone’ach przeczytacie w tym artykule.

Samsung Galaxy Note 20

Nieco wcześniej, bo w sierpniu, powinien zadebiutować Samsung Galaxy Note 20. Nowy flagowiec z piórkiem S Pen na razie okryty jest tajemnicą. Jest trochę zbyt wcześnie na przecieki o tym modelu. Możemy jednak się domyślać, że będzie to model z około 7-calowym ekranem. Seria Galaxy S20 nam urosła i to samo może dotyczyć nowych Note’ów.

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 20 Pro to flagowiec Chińczyków, który też powinien zadebiutować w okolicy września. Dziś wiemy, że otrzyma procesor HiSilicon Kirin 1020 i ma to być naprawdę potężny SoC. Aparat zapewne ulegnie kolejnym udoskonaleniom i względem kamery z Huawei P40 Pro zapewne będziemy mogli spodziewać się jeszcze więcej. O tym telefonie też na razie wiadomo niewiele.

Xiaomi Mi 10T, Redmi K40, OnePlus 8T Pro i inne modele

W 2020 roku zobaczymy także inne smartfony. Wśród nich będą Redmi K40 i zapewne bazujący na nim Xiaomi Mi 10T. Nie można zapominać także o modelu OnePlus 8T Pro. To jednak flagowce, o których nic na razie nie wiadomo. Obecnie czekamy na ich poprzedników. Te telefony zobaczymy dopiero później w tym roku.

