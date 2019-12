Huawei P40 Pro na nowych renderach. Problem w tym, że różnych

Huawei P40 Pro to smartfon, który jest obecnie obiektem wielu przecieków. Jego częściowy wygląd poznaliśmy dzięki Onleaks. Steve Hemmerstoffer udostępnił pierwsze rendery tego modelu. Jednak cały wygląd nie został przedstawiony. Tajemnicą pozostaje przód, gdzie ma pojawi się nietypowy ekran. Ma on mieć zagięcia na każdej krawędzi. Pytanie jednak: co z kamerką do selfie?

W sieci pojawiły się nowe rendery Huawei P40 Pro, które widzicie poniżej. Tak, od razu widać, że prezentują one różne telefony. Pierwsze z nich pochodzą z chińskiego źródła. Drugie opracował Teme i mają one bazować na dotychczasowych przeciekach. Jednak samo wcięcie dla kamery jest różne. Poza tym, Onleaks nie ujawnił nam dokładnego rozmieszczenia obiektywów tylnej kamery. Na tych renderach też widać różnice.

Huawei P40 Pro skrywa przed nami wiele tajemnic

Huawei P40 Pro to smartfon, który jeszcze ukrywa przed nami sporo informacji. Dotyczy to także wyglądu. Dopiero oficjalne rendery prasowe ukażą nam ten telefon w pełnej krasie i wtedy przekonamy się, które przecieki były właściwe. Wiemy jednak, że smartfon nie dostanie grafenowej baterii, ale pojawi się aż 10-krotny zoom optyczny. Premiera ma odbyć się w drugiej połowie marca. Na miejsce producent ponownie wybrał francuski Paryż.

źródło: MyDrivers, Twitter