Samsung Galaxy S11 Plus ma dostać konkretny aparat. Już wcześniej mogliśmy zobaczyć go na renderach. Jednak Steve Hemmerstoffer przyznał, że nie prezentowały one finalnego designu. Aparat modelu Samsung Galaxy S11 Plus w rzeczywiści ma wyglądać inaczej. Nowy render ujawnia nam, czego mamy się spodziewać.

Samsung Galaxy S11 Plus jest obecnie w ogniu przecieków. Ostatnio pojawiły się nowe informacje o ewentualnej dacie premiery. Na renderach zobaczyliśmy również, jak ma wyglądać aparat. Teraz mamy okazję obejrzeć finalny design kamery. Ujawnia to nowy render, który opublikował Steve Hemmerstoffer.

Onleaks przyznaje, że poprzedni design bazował na wczesnym prototypie modelu Samsung Galaxy S11 Plus. Docelowo jednak ma wygląda to tak, jak na poniższym renderze. Widać peryskopowy obiektyw. Jeszcze niżej (dla porównania) możecie zobaczyć, jak to wyglądało wcześniej. Coś tu jednak jest nie tak.

Aparat smartfona Samsung Galaxy S11 Plus na nowym renderze ma cztery obiektywy, a nie pięć. Czyżby więc tak miało być? To możliwe, bo wolne miejsce obok peryskopowej kamerki jest potrzebne do elementów, które zajmują sporo miejsca. Premiera już w lutym. Znane dane techniczne modelu Samsung Galaxy S11 Plus, który w rzeczywistości może trafić na rynek pod nazwą S20, znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy S11 Plus – dane techniczne

6,9-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+

procesor Exynos 990 lub Snapdragon 865

12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

256 GB lub więcej miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

166,9 x 76 x 8,8 mm

Android 10 z One UI 2.1

