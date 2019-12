Huawei P40 Pro ma dostać ciekawy ekran. Zdaje się potwierdzać to panel, który uchwycono na zdjęciu. Wyświetlacz ma być zagięty na każdej krawędzi. Poza tym nie widać żadnego wcięcia. To oznacza, że Huawei P40 Pro może dostać wysuwany aparat do selfie. Innym wyjściem jest umieszczenie kamerki pod ekranem.