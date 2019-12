Samsung Galaxy S10 Lite i Note 10 Lite mogą zadebiutować na CES 2020

Samsung Galaxy S10 Lite oraz Galaxy Note 10 Lite to dwa nowe smartfony Koreańczyków, których premiera jest bardzo blisko. Wygląda na to, że ich debiut może odbyć się na CES 2020 w Las Vegas. To oznacza, że oba telefony zobaczymy po Nowym Roku. Na temat nowych modeli marki Samsung wiemy już naprawdę sporo.

Samsung Galaxy S10 Lite i Galaxy Note 10 Lite są blisko. Starsze plotki sugerowały, że debiut może odbyć się jeszcze w grudniu. Wygląda jednak na to, że poczekamy do stycznia. Premiera może mieć miejsce w trakcie targów CES 2020 w Las Vegas. Odbędą się one w dniach 7-10 stycznia. Na to wskazuje nowy raport koreańskich mediów.

Dane techniczne modeli Samsung Galaxy Note 10 Lite i Galaxy S10 Lite są już znane. Mogliśmy również oglądać je na renderach. Ceny także wyciekły. Model z S Pen o dziwo będzie o kilkadziesiąt euro tańszy. Wiemy jednak, że dostanie starszy procesor.

Samsung Galaxy S10 Lite ma Snapdragona 855. Natomiast w modelu Galaxy Note 10 Lite zostanie umieszczony Exynos 9810. Oba smartfony dostaną także baterie o pojemności 4500 mAh. Znane dane techniczne tych telefonów znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy S10 Lite – dane techniczne

6,7-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400 pikseli)

procesor Qualcomm Snapdragon 855 z GPU Adreno 640

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 32 Mpix do selfie

aparat fotograficzny 48 + 12 + 5 Mpix z diodą LED

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 10 z One UI 2.0

Samsung Galaxy Note 10 Lite – dane techniczne

6,7-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Exynos 9810

6 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 32 Mpix do selfie

aparat fotograficzny 12 + 12 + 12 Mpix z diodą LED

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 10 z One UI 2.0

źródło: Korea Herald