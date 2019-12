Samsung Galaxy S9 to kolejny smartfon w kolejce do One UI 2.0 z systemem Android 10. Udostępniono trzecią betę systemu, która zawiera już styczniowe poprawki bezpieczeństwa. Finalna aktualizacja do One UI 2.0 powinna być dostępna dla modeli Samsung Galaxy S9 w przyszłym miesiącu. To kwestia najbliższych tygodni.

Android 10 z One UI 2.0 w finalnej postaci trafił już na modele S10 i Note 10. Również z polskiej dystrybucji. Samsung Galaxy S9 będzie kolejnym telefonem, który w niedługim czasie ma dostać aktualizację. Kiedy to więc może nastąpić?

Samsung Galaxy S9 powinien dostać system Android 10 z One UI 2.0 w styczniu

Jest w zasadzie niemal pewnym, że Samsung Galaxy S9 dostanie uaktualnienie do Androida 10 z One UI 2.0 najpóźniej w przyszłym miesiącu. Choć warto dodać, że według harmonogramów z różnych krajów, ma to nastąpić nawet do kwietnia. Ten polski zakłada dostępność najpóźniej w lutym. Możemy się jednak domyślać, że aktualizacja pojawi się wcześniej. Potem nadejdzie czas na telefony z niższych półek cenowych. Wiemy, że Koreańczycy planują zaktualizować do Androida 10 całkiem sporo smartfonów. Niestety, na liście nie ma flagowców z 2017 roku, czyli modeli S8. Wynika to z faktu, że objęte są one już trzecim rokiem wsparcia.

źródło: Reddit