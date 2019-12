Huawei P40 Pro to smartfon, który ma premierą w przyszłym kwartale. Dowiadujemy się, że ma otrzymać 10-krotny zoom optyczny. To zapewni mu duże możliwości w trakcie przybliżania bez strat w obrazie. Wiemy też, że aparat Huawei P40 Pro ma składać się z pięciu obiektywów. Możliwe, że to kolejny lider DxOMark Mobile.