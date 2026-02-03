Smartwatche Samsung Galaxy Watch 9 i 9 Ultra dostrzeżone. Kiedy premiera?

Samsung Galaxy Watch 9 i 9 Ultra to nowe smartwatche, których premiera ma odbyć się później w 2026 r. Zegarki właśnie zostały potwierdzone, bo znaleziono jest w jednej z baz. W ten sposób poznaliśmy nazwy kodowe urządzeń. Kiedy zobaczymy nowe smartwatche Samsung Galaxy Watch 9 i jakie nowości szykuje producent?

Samsung Galaxy Watch 9 i 9 Ultra to nowe smartwatche, na które trochę poczekamy. Zegarki nie zadebiutują wraz ze smartfonami z serii S26 i ich premiera odbędzie się później. Kiedy i jakie nowe urządzenia są w przygotowaniu? Rąbka tajemnicy uchyla nam baza IMEI, gdzie dostrzeżono gadżety.

Nowe smartwatche Samsung Galaxy Watch 9 i 9 Ultra w bazie IMEI

Nowe zegarki koreańskiej marki zostały znalezione w bazie IMEI i w ten sposób poznajemy nazwy kodowe urządzeń. Są to następujące modele.

Samsung Galaxy Watch 9 – SM-L345

Samsung Galaxy Watch 9 Ultra – SM-L716

Dla porównania poprzednie smartwatche Koreańczyków z serii 8 ukrywały się pod nazwami SM-L320, SM-L330 oraz SM-L335. W przypadku wersji Ultra (niezależnie od roku produkcji) było to niezmiennie oznaczenie SM-L705.

Cyferka 5 na końcu nazwy SM-L345 oznacza, że jest to nowy smartwatch z wbudowanym modemem zapewniającym łączność z sieciami komórkowymi. Modele mające w końcówce 0 takiego dodatku nie oferują. Domyślamy się, że w przypadku zegarków na 2026 r. nie uległo to zmianie i firma pozostała przy dotychczasowej nomenklaturze.

W bazie IMEI znaleziono także dwa inne nowe identyfikatory. Są to SM-X846 oraz SM-X946. Co to za urządzenia? To tablety z serii Galaxy Tab S12, które również powinniśmy zobaczyć w ofercie w 2026 r. Pierwszy z nich to wariant Plus, a drugim jest Ultra.

Kiedy premiera smartwatchy Samsung Galaxy Watch 9

Dokładna data premiery zegarków nie jest znana. Możemy jednak się spodziewać, że nowe smartwatche z serii Samsung Galaxy Watch 9 zostaną zaprezentowane latem 2026 r. Prezentacja powinna zbiec się w czasie z debiutem nowych składanych smartfonów, czyli modeli Z Fold 8 oraz Z Flip 8. Powinno to nastąpić w okolicy lipca.

Co jednak ciekawe, Samsung Galaxy Watch 9 Ultra pojawia się w bazie IMEI z dopiskiem Ultra 2. To oznacza, że finalna nazwa urządzenia, które trafi do sklepów, może być inna. Wcześniej spekulowano, że firma planuje ujednolicić nazewnictwo i wszystkie nowe smartwatche zadebiutują w ramach serii 9. To kwestia, która na razie pozostaje niejasna.

Nowości planowane przez producenta nie są znane. Spekuluje się, że nowy smartwatch z dopiskiem Ultra w nazwie otrzyma jeszcze lepsze komponenty z zakresu obsługi łączności czy bardziej wzmocnioną konstrukcję. Nie zabraknie też nowych funkcji związanych ze śledzeniem aktywności oraz zdrowia. Możemy być pewni, że zegarki nie zostaną dochowane w tajemnicy do dnia premiery i kolejne miesiące przyniosą więcej informacji.

źródło: Smartprix