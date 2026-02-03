S Pen dla Samsung Galaxy S26 Ultra wnosi zmiany. Są też inne akcesoria

Samsung Galaxy S26 Ultra to nowy smartfon, który w zestawie będzie miał dedykowane piórko S Pen. Do sieci przedostały się rendery nowego rysika i te ujawniają pewne zmiany. Przy okazji potwierdzają cztery kolory obudowy telefonu Samsung Galaxy S26 Ultra. Mamy również okazję zobaczyć inne nowe akcesoria.

Samsung Galaxy S26 Ultra to nowy smartfon, który obecnie jest w ogniu przecieków. Niedawno do sieci przedostały się informacje obejmujące ceny i specyfikację. Teraz mamy okazję rzucić okiem na kolejne akcesoria. Wśród nich jest nowe piórko S Pen, które będzie częścią zestawu. Producent przygotował pewne zmiany.

Zmiany w S Pen dla smartfona Samsung Galaxy S26 Ultra

Piórko S Pen będzie nieodzowną częścią telefonu Samsung Galaxy S26 Ultra i oczywiście znajdziemy je w opakowaniu. W sieci pojawiły się grafiki rysika, które potwierdzają cztery podstawowe kolory obudowy smartfona, jak i pewne zmiany, na które zdecydował się producent. Czego należy się spodziewać?

S Pen dla modelu Samsung Galaxy S26 Ultra będzie dostępny w dwóch barwach. To czarny i biały. Kolorystycznie (pod odcień obudowy telefonu) dobrane są tylko końcówki. Widzimy cztery opcje i są to czarny, fioletowy, jasnoniebieski oraz srebrny. W takich podstawowych barwach ma być dostępne urządzenie, choć w oficjalnym sklepie internetowym producenta ponownie spodziewamy się kilku innych wersji, które będzie można kupić tylko tam.

Nowe piórko S Pen wprowadza też pewne zmiany obejmujące końcówkę. Jest ona bardziej zaokrąglona, co wynika z dopasowania do samej konstrukcji telefonu, która zyskała więcej krągłości. W drodze są także inne akcesoria.

Smartfony Samsung Galaxy S26 dostaną też inne akcesoria

Samsung Galaxy S26 Ultra będzie sprzedawany z S Pen w zestawie, ale klienci będą mogli dokupić także inne akcesoria. Producent w tym roku zapewnił w telefonach wsparcie dla standardu Qi2 25W z magnesami. Niedawno wspominaliśmy wam o ładowarce bezprzewodowej Magnetic Wireless Charger czy nowym powerbanku. Na tym nie koniec.

Serwis źródłowy udostępnił grafiki prezentujące inne nowe akcesoria dla nadchodzących flagowców. Na pierwszym z nich widać etui z okrągłym pierścieniem. To jasno wskazuje na wsparcie dla Qi2 25W, choć warto mieć na uwadze, że pełna moc ładowania ma być obsługiwana tylko przez telefon Samsung Galaxy S26 Ultra, a co z pozostałymi modelami? Tutaj producent zamierza ją ograniczyć do 20 W.

Natomiast wyżej widzimy folię ochronną na ekran z powłoką antyrefleksyjną. W sprzedaży będą także dostępne zwykłe etui niemagnetyczne. Z pewnością producent przygotował więcej akcesoriów. Jednym z nich ma być nowa ładowarka przewodowa o mocy 60 W, bo po latach firma postanowiła coś w tym zakresie w końcu zmienić.

