Jaka ładowarka dla Samsung Galaxy S26? Oto Magnetic Wireless Charger Qi2 25W

Samsung Galaxy S26 zbliża się wielkimi krokami. Wkrótce wielu klientów będzie musiało zadać sobie pytanie: jaka ładowarka dla nowych smartfonów? Producent przygotował własną bezprzewodową o nazwie Magnetic Wireless Charger Qi2 25W. Oczywiście telefony Samsung Galaxy S26 będą obsługiwać także inne ładowarki.

Jaka ładowarka dla smartfonów Samsung Galaxy S26? To pytanie, które wkrótce będzie musiało zadać sobie wielu użytkowników. Zwłaszcza że w opakowaniu z nowymi telefonami takiego dodatku nie będzie. Producent o tym wie i przygotował własne akcesoria. Jednym z nich jest ładowarka bezprzewodowa Magnetic Wireless Charger Qi2 25W.

Ładowarka Magnetic Wireless Charger Qi2 25W dla Samsung Galaxy S26

Urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy do premiery serii Samsung Galaxy S26, która odbędzie się pod koniec lutego na Unpacked 2026. W sieci pojawiły się zdjęcia i informacje dotyczące tego akcesorium. Nowa ładowarka bezprzewodowa nazywa się Magnetic Wireless Charger Qi2 25W (model EP-P2900BBEGWW). Co oferuje?

Na pierwszy rzut oka Magnetic Wireless Charger Qi2 25W przypomina ładowarkę MagSafe dla iPhone’ów. Widzimy okrągły element, który z telefonami łączy się poprzez magnesy. Jest też przewód w nylonowym oplocie zakończony końcówką USB C, który należy podłączyć do zasilacza sieciowego.

Z informacji na opakowaniu wynika, że nowa ładowarka bezprzewodowa w celu osiągnięcia pełnej mocy 25 W powinna zostać połączona z zasilaczem producenta o mocy 45 W. Oczywiście może to być także inny, ale z pewnością jego moc musi być wyższa, bo tak jest również w przypadku MagSafe marki Apple.

Na razie nie wiadomo, czy producent zaoferuje kilka wersji różniących się długością przewodu. Apple własne ładowarki MagSafe sprzedaje w opcji z 1- lub 2-metrowym kablem. Oczywiście w zestawie nie ma zasilacza sieciowego i trzeba o niego postarać się osobno. Ceny akcesorium nie są na razie znane.

Nowa ładowarka bezprzewodowa z pełną mocą dla Samsung Galaxy S26 Ultra

Warto dodać, że Magnetic Wireless Charger Qi2 25W najpewniej zaoferuje pełnię możliwości tylko z telefonem Samsung Galaxy S26 Ultra. W przypadku pozostałych dwóch modeli, a więc najtańszego smartfona i S26+ jej moc zostanie ograniczona do 20 W, na co wskazują wcześniejsze przecieki. Na podobny ruch zdecydowało się Google w telefonach Pixel 10, gdzie najszybsze ładowanie oferowane jest tylko w modelu 10 Pro XL.

Nowa ładowarka bezprzewodowa zapewni także wsparcie dla starszych telefonów marki, które wspierają standard Qi2. Mowa o modelach z serii S25 czy Z Fold 7. W tym przypadku moc ładowania będzie jednak ograniczona do 15 W. Niezależnie od wykorzystanego zasilacza sieciowego. W drodze jest również nowy powerbank.

źródło: Sammobile