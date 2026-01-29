Samsung Galaxy Buds 4 Pro. Znamy ceny. Ile za nowe słuchawki w Polsce?

Samsung Galaxy Buds 4 Pro to nowe słuchawki bezprzewodowe, których premiera ma odbyć się w lutym 2026. Ile zapłacimy za nie w Polsce? Do sieci przedostały się nowe informacje. Tym razem obejmujące ceny Samsung Galaxy Buds 4 i 4 Pro. Dobra wiadomość jest taka, że urządzenia ominęły podwyżki.

Samsung Galaxy Buds 4 Pro to nowe słuchawki bezprzewodowe, które w przeciekach pojawiają się od kilku miesięcy. Premiera gadżetu zbliża się wielkimi krokami, bo ta ma odbyć się już w trakcie lutowej konferencji Unpacked 2026. Tej samej, na której zobaczymy smartfony z serii S26. Tymczasem do sieci przedostały się ceny.

Ceny Samsung Galaxy Buds 4 Pro i ile za nowe słuchawki w Polsce

Serwis źródłowy uzyskał informacje obejmujące ceny nowych słuchawek bezprzewodowych. Na szczęście nie czekają nas podwyżki. Z drugiej strony gadżet nie będzie tani. W Europie trzeba będzie zapłacić następujące kwoty.

Samsung Galaxy Buds 4 – 179 euro (ok. 750 złotych)

Samsung Galaxy Buds 4 Pro – 249 euro (ok. 1050 złotych)

Nowe słuchawki bezprzewodowe kosztują tyle, co poprzednia generacja. Polskie ceny nie są znane, ale można zakładać, że będzie to odpowiednio 749 oraz 1049 złotych. Przy okazji wiemy, że do wyboru będą trzy kolory obudowy. Podstawowe to biały i szary. Natomiast trzeci wariant morelowy może być ekskluzywny dla sklepu internetowego producenta.

Wiemy również, że Samsung dołożył starań, aby ceny smartfonów z rodziny S26 również nie uległy zmianie. To oznacza, że w Polsce telefony będą dostępne od około 4 tys. złotych. Na wybranych rynkach nowe słuchawki bezprzewodowe mają być oferowane z ładowarką bezprzewodową o mocy 25 W. Zapewne dotyczy to przedsprzedaży.

Słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds 4 Pro dostaną zmiany

Producent zdecydował się przeprojektować własne słuchawki bezprzewodowe. W modelach Samsung Galaxy Buds 4 i 4 Pro zdecydowano się na odświeżony dizajn, czego doszukano się w poglądowej wersji oprogramowania One UI 8.5. Nie zabraknie też innych nowości.

Nowe słuchawki bezprzewodowe Koreańczyków mają zapewnić lepsze wsparcie dla funkcji tłumaczenia rozmów na żywo. Natomiast w pudełeczku zostanie umieszczony dodatkowy głośniczek. Pozwoli to na szybsze lokalizowanie zagubionego etui. Będzie też nowy przycisk.

Mówi się również o wsparciu dla nowych gestów wykonywanych głową. Umożliwią one interakcje z asystentem AI czy reagowanie na przychodzące połączenia telefoniczne.

Premiera nowych słuchawek bezprzewodowych odbędzie się pod koniec przyszłego miesiąca. Podczas Unpacked 2026 zaplanowanego na 25 lutego. Wtedy zobaczymy również telefony z serii S26. Urządzenia w sklepach mają pojawić się jeszcze w pierwszej połowie marca. Nieco wcześniej mogą zostać wprowadzone do oferty nowe średniaki marki. Mowa o smartfonach A37 5G oraz A57 5G.

źródło: Dealabs