Smartfony Samsung Galaxy S26 i powerbank Qi2. Nowe akcesorium dla serii
Samsung Galaxy S26 to nowe smartfony marki, które jako pierwsze mają wspierać standard Qi2. Do sieci przedostały się informacje obejmujące takie akcesorium. To specjalny powerbank dla modeli Samsung Galaxy S26 z zaczepami magnetycznymi. Możemy zobaczyć go na renderach. Co poza obsługą Qi2 zaoferuje ten gadżet?
Samsung Galaxy S26 znajduje się obecnie w ogniu przecieków, co nie powinno dziwić. Premiera telefonów zbliża się wielkimi krokami i odbędzie się za około miesiąc w trakcie lutowej konferencji Unpacked 2026. Nowe smartfony zaoferują wsparcie dla standardu Qi2. Poznajemy pierwsze akcesorium producenta zgodne z tym rozwiązaniem i jest to bezprzewodowy powerbank.
EB-U2500 to powerbank Qi2 dla Samsung Galaxy S26
Serwis źródłowy uzyskał informacje o urządzeniu ukrywającym się pod nazwą EB-U2500. Jest to bezprzewodowy powerbank zgodny ze standardem Qi2 dedykowany telefonom z serii Samsung Galaxy S26. Co oferuje to akcesorium? Rzućmy sobie najpierw okiem na rendery.
Powerbank EB-U2500 z wyglądu może kojarzyć się z zewnętrzną baterią MagSafe dla iPhone’ów. Zamysł jest podobny, bo jak dobrze wiemy, nowe smartfony koreańskiej marki nie dostaną większych akumulatorów. Ich pojemność w serii Samsung Galaxy S26 nie ulegnie zmianom i trzeba się z tym pogodzić.
Dodatkowy powerbank dostarczy więc niezbędnej energii w chwilach kryzysowych. Wiemy, że jest to akcesorium magnetyczne zgodne z Qi2, a więc wystarczy je przyczepić do plecków. Jednak ładowanie bezprzewodowe odbywa się tu z mocą maksymalnie 15 W. Nie wykorzystano więc pełnego potencjału standardu, gdzie jest to 25 W. Możliwe, że i taki gadżet pojawi się w ofercie i będzie na przykład dedykowany modelowi Ultra, ale to wyjaśni się z czasem.
Sam powerbank EB-U2500 ładuje się jednak z mocą 25 W i odbywa się to poprzez złącze USB C, które umieszczono z boku obudowy. Można go też podłączyć do telefonu przewodem. Wtedy moc ładowania wzrasta do 20 W. Cena w Europie ma wynieść około 59,90 euro, czyli około 250 złotych.
Smartfony Samsung Galaxy S26 dostaną więcej akcesoriów Qi2
Oczywiście EB-U2500 to przykładowy gadżet i można się domyślać, że wraz ze smartfonami Samsung Galaxy S26 pojawi się znacznie więcej akcesoriów zgodnych z Qi2. Będą to na przykład ładowarki bezprzewodowe czy specjalnej etui, które zostaną wyposażone w zaczepy magnetyczne. Na jednym powerbanku producent z pewnością nie poprzestanie.
Wszystkie nowe akcesoria powinny być gotowe na premierę nowych telefonów. Oficjalna prezentacja ma odbyć się pod koniec przyszłego miesiąca. Natomiast w sklepach urządzenia pojawią się w pierwszej połowie marca. Producent dokłada starań, aby ceny telefonów zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie, co z pewnością zasługuje na uznanie.
