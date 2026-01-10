Smartwatch Motorola Moto Watch z premierą. Ceny i specyfikacja. Kiedy w Polsce?

Motorola Moto Watch to nowy smartwatch, którego premiera odbyła się w trakcie targów CES 2026 w Las Vegas. Zegarek jest ciekawy i wspiera technologię Powered by Polar. Znamy ceny smartwatcha Motorola Moto Watch i urządzenie wkrótce kupimy także w Polsce. Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna.

Motorola Moto Watch to kolejny nowy smartwatch, których w ostatnim czasie nie brakuje. Niedawno odbyła się globalna premiera zegarka Oppo Watch S. Zobaczmy, jak prezentują się ceny oraz specyfikacja techniczna tego urządzenia. Kiedy kupimy je w Polsce?

Ceny Motorola Moto Watch i kiedy nowy smartwatch w Polsce

Smartwatch Motorola Moto Watch miał premierę w trakcie targów CES 2026, które odbyły się w tym tygodniu w Las Vegas. Ceny są już znane i prezentują się następująco.

Motorola Moto Watch z paskiem silikonowym – od 99,99 euro

Motorola Moto Watch ze stalową bransoletą – od 149,99 euro

Polskie ceny nie są na razie znane, ale można spodziewać się, że będą to kwoty w przedziale około 400-650 złotych. Dokładny cennik poznamy wkrótce. Jeszcze w tym miesiącu nowy smartwatch trafi do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Na pozostałych rynkach ma być dostępny od lutego i spodziewajmy się, że wtedy pojawi się także w ofercie w Polsce.

Do wyboru są dwa kolory obudowy. To matowy czarny oraz srebrny. Zegarek zapewnia wsparcie dla różnych pasków w rozmiarze 22 mm. To oznacza, że klienci mają szeroki wybór w zakresie personalizacji smartwatcha.

Specyfikacja techniczna smartwatcha Motorola Moto Watch

Motorola Moto Watch to smartwatch, który ma 1,43-calowy ekran OLED-owy zamknięty w obudowie w rozmiarze 47 mm. Wyświetlacz pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 3 i nie zabrakło wsparcia dla funkcji AoD. Z boku znajduje się przycisk w postaci cyfrowej koronki.

Pod obudową zegarka znajduje się pojemna bateria, która według deklaracji producenta ma zapewnić nawet 13 dni pracy. Natomiast z aktywną funkcją AoD ma to być około 7 dni. Smartwatch wspiera szybkie ładowanie i po 5 minutach ma zapewnić nawet cały dzień działania.

Smartwatch Motorola Moto Watch powstał we współpracy z firmą Polar. Zegarek wyposażono w technologie dostarczone przez partnera. Producent opisuje to w następujący sposób.

Moto Watch, wykorzystujący technologie Polar, udostępnia rozwiązania do monitorowania stanu zdrowia, dzięki którym użytkownicy otrzymują w czasie rzeczywistym dokładne, szczegółowe informacje na temat kondycji fizycznej. Oprócz rejestrowania danych treningów, snu i stresu, zegarek ten monitoruje również tętno i poziom tlenu we krwi oraz umożliwia ustawianie spersonalizowanych celów czy przypomnień – wyjaśnia Motorola w komunikacie prasowym.

Nowy zegarek zapewnia również odporność przed wodą na poziomie standardu IP68. Natomiast wbudowany mikrofon oraz głośniczek umożliwiają prowadzenie rozmów głosowych bez potrzeby sięgania po telefon. Całość pracuje pod kontrolą autorskiego oprogramowanie i nie jest to platforma Wear OS od Google.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Motorola