Smartwatch Oppo Watch S dostępny globalnie. Ceny i specyfikacja
Smartwatch Oppo Watch S dostępny globalnie. Ceny i specyfikacja

Oppo Watch S to nowy smartwatch, którego premiera odbyła się w zeszłym roku. Teraz zegarek debiutuje na rynkach globalnych. Jakie będą ceny i ile zapłacimy za Oppo Watch S w Polsce? Co ze specyfikacją techniczną smartwatcha? Zegarek jest z pewnością ciekawy i oferuje różne funkcje z zakresu monitorowania aktywności.

Marcelina Poznańska

Oppo Watch S to zegarek, którego premiera odbyła się w zeszłym roku. Teraz nowy smartwatch wkracza na rynki globalne. Znana jest specyfikacja techniczna, a jakie będą ceny i ile zapłacimy w Polsce? Zobaczmy, co już wiemy o tym urządzeniu.

Ceny smartwatcha Oppo Watch i kiedy kupimy go w Polsce

Nowy smartwatch pojawił się na globalnej stronie producenta, a więc wkrótce będzie dostępny w ofercie marki na terenie różnych krajów. Zapewne kupimy go również w Polsce, ale dokładnego terminu na razie nie ma. Polskie ceny również owiane są tajemnicą.

Premiera Oppo Watch S w Chinach odbyła się w październiku. Nastąpiło to wraz ze smartfonami z serii Find X9. Ceny w Państwie Środka startowały od 1299 juanów. Można więc zakładać, że w Polsce zapłacimy około tysiąca złotych lub mniej. Będzie to więc ciekawa alternatywa m.in. dla OnePlus Watch 3, który jest droższy.

Smartwatch Oppo Watch S dostępny globalnie. Ceny i specyfikacja

Nowy smartwatch będzie dostępny w dwóch kolorach obudowy. Pierwszym jest klasyczny srebrny z obudową ze stali nierdzewnej. Druga opcja to czarna z bardziej sportowym dizajnem. Do wyboru będą również różne paski.

Urządzenie wyróżnia się cienką konstrukcją. Grubość obudowy to zaledwie 8,9 mm, czyli podobna do OnePlus Watch Lite. W zasadzie to Oppo Watch S jest protoplastą tego pierwszego zegarka.

Specyfikacja techniczna smartwatcha Oppo Watch S

Nowy smartwatch ma 1,46-calowy ekran AMOLED-owy o rozdzielczości 464 × 464 pikseli, który pokryto szkłem 2.5D. Jasność maksymalna to 1500 nitów, ale momentami jej szczytowa wartość może osiągać lokalnie nawet 3000 nitów. Pod obudową znajduje się bateria o pojemności 339 mAh. Producent deklaruje nawet do 10 dni pracy. Podczas typowego użytkowania będzie to około 7 dni, a z AoD spadnie do 4 dni.

Za łączność bezprzewodową w Oppo Watch S odpowiada Bluetooth 5.2 LE. Pod obudową znajduje się MCU BES2800BP, a na dane przeznaczono 4 GB wbudowanej pamięci typu eMMC. Zegarek jest wodoszczelny na poziomie 5 ATM oraz IP68.

Smartwatch Oppo Watch S dostępny globalnie. Ceny i specyfikacja

Smartwatch oferuje różne funkcje. Są to m.in. śledzenie ponad 100 aktywności fizycznych, monitorowanie tętna i SpO2, pomiar temperatury na nadgarstku czy śledzenie snu, w tym fazy REM. Na uwagę zasługuje również przegląd dobrego samopoczucia w ciągu 60 sekund.

Są też dodatkowe funkcje warte uwagi. Wśród nich warto wspomnieć o możliwości parowania z dwoma telefonami, sterowanie aparatem czy wbudowany GPS i NFC. Smartwatch współpracuje ze smartfonami z Androidem oraz iPhone’ami z iOS.

źródło: Oppo

Marcelina Poznańska

Lubię Androida i jestem jego użytkowniczką niemal od samego początku. Nie stronię jednak od innych platform mobilnych. Interesuję się, poza nowymi technologiami, także jazdą konną oraz sportem.

