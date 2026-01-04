Słuchawki AirPods Pro 3 zostaną odświeżone. Jakie zmiany planuje Apple?

AirPods Pro 3 to ostatnie słuchawki bezprzewodowe Apple. Firma wprowadziła w nich pulsometr. Na tym nie koniec nowości. W planach są kolejne zmiany. Apple ma w 2026 r. odświeżyć AirPods Pro 3 i w kolejnej odsłonie słuchawek zostaną dodane nowe funkcje. Co nowego zobaczymy i czy wpłynie to na ceny?

AirPods Pro 3 to słuchawki bezprzewodowe Apple, których premiera odbyła się jesienią. Wraz z telefonami iPhone 17 i Air. Najważniejszą z nowości w tym modelu był pulsometr, który pozwala zmierzyć tętno. W drodze są kolejne zmiany i wygląda na to, że producent nie planuje z nimi czekać do 4. generacji urządzenia.

Apple odświeży słuchawki AirPods Pro 3 i doda w nich nowości

To nie pierwsza taka sytuacja. Dla porównania słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 2 również odświeżano i w międzyczasie pojawiały się nowe etui. W przypadku 3. generacji ma być podobnie. Apple pracuje nad nową wersją i planuje wprowadzić pewne nowości oraz zmiany. Co nowego się pojawi?

Kolejna odsłona AirPods Pro 3 ma otrzymać kamerki IR. Plotki na ten temat pojawiały się już wcześniej i wygląda na to, że były prawdziwe. Wprowadzenie takiego dodatku pozwoli zwiększyć funkcjonalność słuchawek. Głównie poprzez dodanie wsparcia dla gestów bez dotyku. W ten sposób pojawią się nowe opcje z zakresu sterowania.

Czy to oznacza, że firma zrezygnuje z powierzchni dotykowej na trzpieniach? Pewnie nie i będą dostępne oba rozwiązania. Mówi się również o tym, że dodanie sensorów IR zwiększy możliwości słuchawek z zakresu AI, ale tutaj szczegółów nie podano. Jakiś czas temu Mark Gurman opisał to w następujący sposób: „zewnętrzne kamerki i sztuczna inteligencja pomogą użytkownikom zrozumieć świat zewnętrzny i dostarczać informacji”.

Nowe słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 3 mogą dostać też inne zmiany

To nie koniec nowości, które mogą dostać odświeżone AirPods Pro 3, choć wspomniane kamerki IR z pewnością są najważniejszą z nich. Apple pracuje również nad nowym czipem H3, który ma trafić także do podstawowego modelu 5. generacji. Powinien on zapewnić jeszcze lepszy dźwięk czy wydłużony czas pracy na baterii.

Jaka będzie cena nowych AirPods Pro 3? Teoretycznie są dwa scenariusze. Firma wymieni stary model na nowy i ceny zostaną zachowane, więc będzie to 249 dolarów w Stanach Zjednoczonych. W Polsce zapłacimy około 1,1 tys. złotych. Druga opcja jest taka, że będzie jak z AirPodsami 4. Do wyboru byłyby dwie wersje i wtedy te nowe będą pewnie droższe. Na przykład mogą kosztować 299 dolarów.

Dokładne plany producenta nie są jednak znane. Nowe słuchawki bezprzewodowe zapewne pojawią się jesienią. Najpewniej we wrześniu, co zbiegnie się z premierą telefonów iPhone 18 Pro. Do tego czasu z pewnością poznamy więcej szczegółów.

źródło: 9to5Mac