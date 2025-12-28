Samsung HW-QS90H to nowy soundbar, który ma wbudowany subwoofer

Samsung HW-QS90H to nowy soundbar koreańskiego producenta, którego premiera odbędzie się podczas targów CES 2026 w Las Vegas. Urządzenie ma wbudowany subwoofer. Firma twierdzi, że mimo to nadal dostarczy głęboki bas. Ceny Samsung HW-QS90H nie są znane, ale nowy soundbar z pewnością nie będzie tani.

Samsung HW-QS90H to nowy soundbar marki, który będzie prezentowany w trakcie targów CES 2026 w Las Vegas. Premiera odbędzie się na początku stycznia, gdzie producent pokaże także inne produkty audio. Tytułowy sprzęt wyróżnia się tym, że ma wbudowany subwoofer.

Nowy soundbar Samsung HW-QS90H ma wbudowany subwoofer

Samsung od lat sprzedaje własne listy dźwiękowe z opcjonalnym głośnikiem niskotonowym. Tak było również w przypadku flagowych modeli z 2025 r. Nowy soundbar HW-QS90H jest jednak inny i wyróżnia się tym, że ma wbudowany subwoofer. Czy to dobre rozwiązanie?

Samsung HW-QS90H to soundbar „all-in-one”, który oferuje system audio 7.1.2 oraz tzw. „Quad-Bass Woofer”. Producent twierdzi, że nowa lista dźwiękowa nadal jest w stanie dostarczać głęboki bas, a brak zewnętrznego subwoofera sprawia, że nie potrzeba dla niego wygospodarowywać dodatkowego miejsca.

Firma na razie nie udostępniła materiałów prasowych, na których moglibyśmy zobaczyć nowy soundbar. Na razie nie wiadomo, czy zdecydowano się na jakieś większe zmiany względem dotychczasowych list dźwiękowych z serii HW-Q9xxx. Urządzenie będzie prezentowane na stoisku producenta podczas targów CES 2026, które odbędą się w Las Vegas w dniach 6-9 stycznia.

Samsung na CES 2026 zaprezentuje także inne sprzęty audio

Samsung HW-QS90H to nie jedyny nowy soundbar, który Koreańczycy pokażą podczas targów CES 2026. Firma z pewnością przywiezie do Las Vegas także inne listwy dźwiękowe. Flagowym modelem pozostaje HW-Q990H oferujący dźwięk w systemie 11.1.4, który dostarczany jest z przeprojektowanym subwooferem oraz dwoma głośnikami satelitarnymi dla audio przestrzennego.

Od ponad dekady Samsung kształtuje ewolucję domowego audio dzięki zaawansowanej akustyce, inteligentnym funkcjom i przemyślanemu wzornictwu. Kontynuujemy tę tradycję, oferując urządzenia dźwiękowe nowej generacji, zaprojektowane z myślą o zapewnieniu bogatego, wyrazistego brzmienia w każdej przestrzeni i w każdej chwili – komentuje jeden z wiceprezesów Samsunga Hun Lee.

Podczas styczniowych targów elektroniki zobaczymy także nowe telewizory marki oraz nowe głośniki z rodziny Music Studio, które wyróżniają się minimalistycznym dizajnem. Zastąpią one Music Frame sprzed kilku lat i trzeba przyznać, że sprzęt prezentuje cię ciekawie.

Droższy model Music Studio 7 (LS70H) oferuje dźwięk w systemie 3.1.1 i jest w stanie odtwarzać bezstratną muzykę w jakości do 24-bit/96kHz. Ponadto nie brakuje wsparcia dla technologii Q-Symphony, co pozwala na bezprzewodowe parowanie z głośnikami telewizora czy soundbarami marki.

Ceny nowych produktów audio marki Samsung nie są znane i zostaną pewnie ujawnione w trakcie targów CES 2026. Z pewnością nie będą tanie. Urządzenia zapewnią także zgodność z platformą SmartThings.

źródło: Samsung