Premiera Xiaomi Watch 5. Nowy smartwatch z dobrą ceną i specyfikacją
Xiaomi Watch 5 to nowy smartwatch, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Zegarek został zaprezentowany wraz z telefonem 17 Ultra. Jak prezentują się ceny Xiaomi Watch 5 oraz specyfikacja techniczna? Kiedy nowy smartwatch kupimy w Polsce i ile może kosztować to urządzenie na naszym rynku?

Xiaomi Watch 5 to nowy smartwatch, którego premiera odbyła się w Chinach. Nastąpiło to zgodnie z zapowiedziami. Urządzenie pokazano wraz z fotoflagowcem 17 Ultra. Zobaczmy, jak prezentują się ceny zegarka oraz jego specyfikacja techniczna.

Ceny smartwatcha Xiaomi Watch 5 i kiedy premiera w Polsce

Smartwatch Xiaomi Watch na razie debiutuje w Chinach, gdzie można go kupić w dwóch wersjach. W zależności od wariantu ceny prezentują się następująco.

  • Wersja z paskiem z tworzywa sztucznego – 1999 juanów (ok. 1020 zł)
  • Edycja Pro ze skórzanym paskiem – 2299 juanów (ok. 1170 zł)

Ponadto do sprzedaży trafia także tytanowa bransoleta w kolorach czarnym lub srebrnym. Cena to 799 juanów (ok. 410 zł). Urządzenie można już zamawiać, ale na razie tylko w Chinach.

Europejska premiera Xiaomi Watch 5 na razie stoi pod znakiem zapytania, ale można się spodziewać, że nowy smartwatch za kilka tygodni pojawi się także w Polsce. Pewnie nastąpi to jeszcze w pierwszym kwartale 2026 r. Ceny nie są znane, ale powinny być znacznie wyższe w porównaniu do modelu S4, który można kupić za kilkaset zł. Teraz będą to kwoty bliższe 1,5 tys. zł lub więcej.

Nowy smartwatch Xiaomi Watch 5 z mocną specyfikacją

Specyfikacja techniczna zegarka Xiaomi Watch 5 obejmuje 1,54-calowy ekran AMOLED-owy o rozdzielczości 480×480 pikseli. Wyświetlacz jest w stanie prezentować obraz w 60 Hz i oferuje jasność maksymalną na poziomie do 1500 nitów. Obudowa została wykonana stali nierdzewnej 316L.

Energię w zegarku dostarcza bateria o pojemności aż 930 mAh. Jest więc naprawdę duża. Producent deklaruje do 6 dni pracy podczas typowego użytkowania. Podczas korzystania z trybu oszczędnego będzie to nawet 18 dni. Ładowanie odbywa się z użyciem ładowarki magnetycznej.

Za łączność bezprzewodową w Xiaomi Watch 5 odpowiada Bluetooth 5.4. Jest też moduł NFC czy eSIM. Całość zamknięto w wodoszczelnej obudowie na poziomie do 5 ATM. Obliczenia powierzono czip Qualcomm Snapdragon W5. Na uwagę zasługuje również specjalny sensor EMG, czyli czujnik odpowiedzialny za możliwość przeprowadzenia elektromiografii (diagnostyki czynności elektrycznej mięśni i nerwów obwodowych).

Nowy smartwatch pozwala na śledzenie ponad 150 aktywności fizycznych. Obsługuje również EKG czy SpO2. Zegarek ma wymiary 47,4 × 47,4 × 12,3 mm, waży 56 g i pracuje pod kontrolą oprogramowania HyperOS 3. Można go sparować zarówno z telefonami z Androidem, jak i iPhone’ami z iOS.

6 trików i sztuczek dla komunikatora Signal, które warto znać

źródło: Xiaomi

Dawid Długosz

Dziennikarz w branży IT od 2006 roku. Fan produktów firmy Apple. W życiu prywatnym mąż i ojciec trójki dzieci. W serwisie Tablety.pl pełni rolę redaktora prowadzącego. Pasjonat nowych technologii.

