Xiaomi Watch 5 i Buds 6 z datą premiery. Nowy smartwatch i słuchawki

Xiaomi Watch 5 i Buds 6 to akcesoria, których premiera odbędzie się wraz z fotoflagowcem 17 Ultra. Nowy smartwatch oraz słuchawki bezprzewodowe zostaną zaprezentowane jeszcze w tym tygodniu. Ceny z pewnością będą atrakcyjne. Znamy już wygląd Xiaomi Watch 5 i Buds 6, bo producent udostępnił pierwsze grafiki.

Xiaomi Watch 5 i Buds 6 to nowy smartwatch oraz słuchawki bezprzewodowe marki, których debiut jest blisko. Firma przerwała milczenie i została podana data premiery. Oba produkty zobaczymy wraz ze smartfonem 17 Ultra, czyli kiedy?

Kiedy premiera Xiaomi Watch 5 i Buds 6

Datą premiery Xiaomi Watch 5 i Buds 6 jest 25 grudnia, czyli pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Skąd pomysł na taki termin? Nie dotyczy to globalnej prezentacji, a prezentacji w Chinach. Tego dnia marka pochwali się również nowym fotoflagowcem 17 Ultra i już zapowiedziano, że ceny powinny być wyższe względem poprzednika, co warto mieć na uwadze.

Xiaomi Watch 5 to nowy smartwatch, który otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon W5 wykonany w 4-nm litografii z czterema rdzeniami CPU Cortex-A53. Co warte uwagi, ma to być pierwszy zegarek, który poza standardowym EKG, ma również wspierać elektromiografię (EMG). To badanie diagnostyczne oceniające czynność mięśni i nerwów obwodowych, które mierzy naturalne sygnały elektryczne generowane podczas skurczu i spoczynku.

Ponadto nowy smartwatch ma również okrągły wyświetlacz AMOLED-owy, który będzie pokryty szkłem szafirowym. Zapewni ono odporność na zarysowania na poziomie 9. w skali Mohsa. Natomiast obudowa jest wykonana ze stali nierdzewnej.

Xiaomi Buds 6 to nowe słuchawki bezprzewodowe marki, które również wprowadzą różne nowości. Marka chwali się wsparciem dla dźwięku bezstratnego czy różnymi funkcjami AI. Dotyczy to m.in. tłumaczeń na żywo, tworzenia podsumowań z użyciem sztucznej inteligencji czy inteligentnym nagrywaniem rozmów. Nie zabraknie też długiego czasu pracy a baterii i w połączeniu z pudełeczkiem powinno to być około 40 godzin.

Ceny smartwatcha Xiaomi Watch 5 i słuchawek Buds 6 będą atrakcyjne

Ceny nowych produktów nie są znane, ale możemy się spodziewać, że będą zbliżone do poprzednich generacji. Słuchawki bezprzewodowe Xiaomi Buds 6 powinny kosztować około 700 juanów. Smartwatch będzie droższy i powinien trafić do sklepów w cenach od około tysiąca juanów. W Europie zapłacimy oczywiście więcej.

Smartwatch Xiaomi Watch 5 ma dwa kolory obudowy. To srebrny oraz ciemnoszary i do wyboru będą różne paski. Natomiast nowe słuchawki bezprzewodowe dostały trzy warianty kolorystyczne. Są to biały, różowozłoty oraz czarny. Oba produkty z czasem trafią do sprzedaży w Europie i kupimy je też w Polsce. Kiedy? Zapewne w pierwszym kwartale 2026 r., ale dokładny termin debiutu na rynkach międzynarodowych nie jest na razie znany.

źródło: Xiaomi