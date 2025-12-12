AirTag 2 i HomePod Mini 2. Znamy nowości z produktów Apple

AirTag 2 i HomePod Mini 2 to nowości Apple, na które ciągle czekamy. Kiedy odbędzie się uch premiera i jakie zmiany zostaną wprowadzone? Rąbka tajemnicy na temat planów marki ujawnia nam kod. Lokalizatora AirTag 2 wprowadzi całkiem sporo nowości. Co nowego Apple szykuje z myślą o głośniku HomePod Mini 2?

AirTag 2 i HomePod Mini 2 to dwa nowe produkty Apple, których premiera według wcześniejszych przecieków miała odbyć się jeszcze w tym roku. Nic nie wskazuje, aby urządzenia trafiły do oferty jeszcze w grudniu i raczej poczekamy na nie do 2026 r. Jakie nowości oraz zmiany zobaczymy w tych sprzętach? Rąbka tajemnicy uzyskał serwis źródłowy.

Lokalizator Apple AirTag 2 wprowadzi ciekawe nowości i zmiany

AirTag 2 to nowy lokalizator, który został znaleziony w kodzie iOS 26, czyli systemu dla iPhone’ów. Pojawi się kilka ciekawych nowości, które obejmą różne obszary gadżetu.

Prostszy system parowania i tak nowy lokalizator będzie można połączyć z iPhone’em w jeszcze szybszy sposób.

Szczegółowe informacje o poziomie naładowania baterii.

„Improved Moving” to funkcja, która prawdopodobnie pozwoli na dokładniejsze informowanie o lokalizacji podczas ruchu.

Funkcja poprawiająca śledzenie w zatłoczonych miejscach.

Z informacji o lokalizatorze AirTag 2, które przedostały się do sieci już wcześniej wynika, że dokładne lokalizowanie ma być możliwe nawet na trzy razy większą odległość. Są też zmiany obejmujące uniemożliwienie stalkowania. Dizajn gadżetu nie ma ulec większym modyfikacjom.

Natomiast głośnik HomePod Mini 2 ma dostać procesor S10. Jest to ten sam czip, który znamy z zegarków Apple Watch series 10. Poza tym pojawi się autorski czip N1, który ma odpowiadać za łączność bezprzewodową Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 6.

Kiedy premiera Apple HomePod Mini 2 i AirTag 2

Odpowiedź nie jest na razie znana. Jeszcze jakiś czas temu plotkowano, że zarówno AirTag 2, jak i HomePod Mini 2 pojawią się w ofercie jeszcze przed końcem br. Firma jednak rzadko wprowadza na rynek nowe produkty w grudniu. I choć sam lokalizator w kodzie iOS 26 ukrywa się pod nazwą „AirTag2025”, tak nie ma co liczyć na debiut w najbliższych dniach.

Premiera głośnika HomePod Mini 2 oraz lokalizatora AirTag 2 odbędzie się pewnie w pierwszym kwartale 2026 r. Być może w podobnym czasie, co smartfona iPhone 17e, ale to nic pewnego. Dokładne plany producenta nie są znane.

Warto dodać, że serwis źródłowy doszukał się ostatnio także informacji o tabletach iPad Air M4 i iPad 12 z czipem A19, których premiera też ma odbyć się w pierwszej połowie 2026 r. Czekamy również na nowe Apple TV 4K oraz MacBooki Air i Pro z układami M5.

Pierwsza połowa przyszłego roku to również premiera zupełnie nowego urządzenia. Mowa o projekcie, który potocznie nazywa się HomePadem.

