Amazfit Active Max w drodze. Nowy smartwatch z dobrą ceną

Amazfit Active Max to nowy smartwatch marki, którego premiera jest blisko. Urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy do debiutu. Do sieci przedostały się rendery prasowe ujawniające dizajn oraz specyfikacja techniczna zegarka. Cena Amazfit Active Max również została ujawniona i jest oczywiście atrakcyjna.

Amazfit Active Max to nowy smartwatch lubianej marki, który wkrótce dołączy do szerokiego portfolio zegarków producenta. Jak będzie cena? Co ze specyfikacją techniczną? Urządzenie nie skrywa przed nam już prawie żadnych tajemnic.

Nowy smartwatch Amazfit Active Max z atrakcyjną ceną

Amazfit Active Max zostanie wprowadzony do oferty w ciągu najbliższych tygodni. Być może nawet jeszcze w grudniu 2025 r. Sporo szczegółów związanych z tym zegarkiem ujawnił leaker Roland Quandt. Mamy rendery prasowe. Jest też cena.

Cena Amazfit Active Max w Europie została ustalona na 169,90 euro. Ile zapłacimy w Polsce? Prawdopodobnie 699 złotych, ale na razie są to wyłącznie moje przypuszczenia. W każdym razie powinna to być zbliżona kwota. Nowy smartwatch będzie więc droższy od modelu Active 2 (130 euro), ale znacznie tańszy od Balance 2 (300 euro).









Rendery prasowe zegarka ujawniają nam okrągłą kopertę w szarostalowym kolorze. Z boku można dostrzec dwa płaskie przyciski. Natomiast pasek wykonano z tworzywa sztucznego. Smartwatch będzie konkurować o klientów na rynku m.in. z OnePlus Watch Lite, który debiutuje 17 grudnia. Na razie nie wiadomo, czy do wyboru będą jeszcze jakieś inne warianty kolorystyczne.

Specyfikacja techniczna smartwatcha Amazfit Active Max

Nowy smartwatch ma okrągły ekran OLED-owy o przekątnej 1,5 cala oraz rozdzielczości 480 × 480 pikseli. Dla porównania w zegarku Active 2 jest to 466 × 466 pikseli. Znacznie większa jest także bateria. Jej pojemność to aż 576 mAh. Nadal mniej niż w modelu Balance 2, ale i tak powinno to przełożyć się na naprawdę długie czasy pracy na jednym naładowaniu.

Źródło informacji wspomina również o 4 GB wbudowanej pamięci na dane, choć warto mieć na uwadze, że część tego miejsca zostanie zarezerwowana na wewnętrzne oprogramowanie. Za łączność bezprzewodową Amazfit Active Max z innymi urządzeniami odpowiada Bluetooth 5.3. Na pokładzie są również moduły NFC oraz GPS. Całość zamknięto w wodoszczelnej obudowie, która umożliwia zanurzenie na głębokość do 50 metrów. Można więc zakładać, że spełnia założenia ATM 5.

Więcej szczegółów nie podano. Oczywiście nie jest to smartwatch pracujący pod kontrolą platformy Wear OS, a autorskiego oprogramowania Zepp OS. Można się spodziewać, że zegarek zapewnia kompatybilność zarówno ze smartfonami z Androidem, jak i iPhone’ami. Premiera musi być tuż za rogiem, co potwierdza przeciek. Konkretny termin nie jest jednak znany.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło