Samsung Galaxy Watch 9 Ultra w drodze. Nowy smartwatch i duże zmiany

Samsung Galaxy Watch 9 Ultra to nowy smartwatch, który ma pojawić się w 2026 r. Wraz z pozostałymi zegarkami z serii. Tym razem urządzenie ma wprowadzić większe zmiany oraz nowości. Sama nazwa Samsung Galaxy Watch 9 Ultra również jest czymś nowym, bo spodziewaliśmy się 2. generacji tego urządzenia.

Samsung Galaxy Watch 9 Ultra to jeden z nowych zegarków marki, których premiera ma odbyć się w 2026 r. Pewnie nastąpi to latem przyszłego roku Co zaoferuje nowy smartwatch? Poza inną od spodziewanej nazwy? W sieci pojawiły się informacje, które wskazują na większe zmiany oraz nowości względem tych, które producent przygotował na ten rok.

Nowy smartwatch to Samsung Galaxy Watch 9 Ultra

Zacznijmy od samej nazwy. Koreańczycy pracują nad kolejną generacją wzmocnionego zegarka, który debiutował w 2024 r., a w tym doczekał się małego odświeżenia. Jednak nie był to model Ultra 2. Czy tak będzie nazywać się nowy smartwatch? Wygląda na to, że nie i marka obecnie rozwija go pod nazwą Samsung Galaxy Watch 9 Ultra, co może być pewnym zaskoczeniem.

To oznacza, że kolejny wzmocniony smartwatch firmy może trafić na rynek pod nazwą Samsung Galaxy Watch 9 Ultra, a nie jako Ultra 2. generacji. Skąd taki pomysł? Być może producent chce ujednolić nazewnictwo własnych zegarków i sprawić, aby było bardziej spójne. Możliwe, że wynika to z faktu, że dotychczas nomenklatura nie była idealną? Dokładne wyjaśnienie i przyczyny takiej decyzji nie są znane.

Nowa nazwa to jedno, ale to nie jedyna zmiana, którą wprowadzi smartwatch. Tych ma być więcej. Czego powinniśmy się spodziewać?

Smartwatch Samsung Galaxy Watch 9 Ultra to duże zmiany

Nowy smartwatch nie tylko otrzyma nową nazwę, ale również liczne zmiany oraz nowości. W tym roku nie pojawił się model Ultra 2. Producent odświeżył zeszłoroczny zegarek, ale w zasadzie największą różnicą był nowy system mocowania pasków, który miał zapewnić kompatybilność z serią Watch 8. Pojawił się także nowy kolor, którym był niebieski.

Samsung Galaxy Watch 9 Ultra to nowy smartwatch, gdzie zmian i nowości będzie więcej. Te jednak owiane są na razie tajemnicą. Serwis źródłowy ich nie wymienia. Wspomina jedynie o tym, że ma być ich niemało, ale na szczegóły przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

Kiedy pojawi się Samsung Galaxy Watch 9 Ultra? Zapewne wraz z pozostałymi zegarkami z serii 9, które powinny trafić do oferty latem 2026 r. Premiera zbiegnie się w czasie z nowymi składanymi smartfonami Z Fold 8 i Z Flip 8. Wszystkie te nowości zobaczymy pewnie w lipcu.

Można się spodziewać, że nowy smartwatch nie zostanie dochowany w tajemnicy do premiery. Specyfikacja techniczna czy rendery przedostaną się do sieci pewnie wcześniej. Wtedy dowiemy się o nim znacznie więcej.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: GalaxyClub