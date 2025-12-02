OnePlus Watch Lite jest blisko. Nowy smartwatch połączysz z iPhone’em

OnePlus Watch Lite to nowy smartwatch, który skrywa przed nami coraz mniej tajemnic. Producent udostępnił nowe informacje, w tym związane ze specyfikacją techniczną. Wielu ucieszy też zapewne fakt, że OnePlus Watch Lite będzie można połączyć z iPhone’em, co nie było możliwe z poprzednimi zegarkami marki z Wear OS.

OnePlus Watch Lite to nowy smartwatch, którego nazwa została potwierdzona niedawno. Jeszcze jakiś czas temu sądzono, że kolejnym zegarkiem marki będzie model 3R. Tak się jednak nie stanie. Premiera odbędzie się już za dwa tygodnie, a tymczasem producent ujawnia kolejne szczegóły związane ze specyfikacją techniczną oraz funkcjami. Użytkownicy iPhone’ów dostaną alternatywę dla Apple Watchy.

Smartwatch OnePlus Watch Lite da się połączyć z iPhone’em

Dotychczasowe zegarki marki z platformą Wear OS nie współpracowały z iPhone’ami (drogą oficjalną) i ich połączenie z telefonami Apple nie było zbyt proste. W przypadku OnePlus Watch Lite będzie inaczej, co firma już potwierdziła na własnej stronie. Funkcję zaprezentowano na poniższej grafice.

Smartwatch OnePlus Watch Lite umożliwi parowanie z iPhone’em i w ten sposób użytkownicy telefonów z iOS dostaną kolejną alternatywę dla zegarków Apple Watch, które nie są tanie. Oczywiście integracja nie będzie tak głęboka, jak to jest w przypadku platformy watchOS, ale z pewnością nie zabraknie wsparcia dla różnych funkcji.

Przy okazji producent potwierdził kilka innych opcji. W tym związanych ze specyfikacją techniczną nowego smartwatcha oraz jego funkcjami. W połączeniu z niską ceną może to być naprawdę bardzo ciekawy zegarek.

Specyfikacja techniczna smartwatcha OnePlus Watch Lite

Kompletna specyfikacja techniczna zegarka OnePlus Watch Lite nie jest na razie znana, ale producent odsłania kolejne tajemnice. Nowy smartwatch ma okrągłą kopertę oraz dizajn zbliżony do Watcha 3 w rozmiarze 43 mm. Z boku znajdują się dwa przyciski, z których jeden jest płaski, a drugi okrągły. Producent potwierdził, że wbudowana bateria ma zapewnić nawet 10 dni pracy na jednym ładowaniu.

OnePlus Watch Lite ma również udoskonalony GPS z obsługą dwóch częstotliwości, co zapewni większą precyzję lokalizowania. Ponadto dane związane ze zdrowiem czy aktywnością będą zbierane w aplikacji, skąd będzie można uzyskać do nich wygodny dostęp, a wszystko ma być prezentowane w czytelny sposób.

Nowy smartwatch będzie dostępny w co najmniej dwóch kolorach. Początkowo producent ujawnił tylko jeden z nich i był to srebrny z kremowym paskiem. Teraz już wiadomo, że pojawi się także wariant czarny z paskiem w podobnym odcieniu. Cena nie jest znana, ale spekuluje się, że w Polsce za zegarek zapłacimy mniej niż 1000 złotych, co jednak na razie znajduje się jedynie na etapie przypuszczeń.

