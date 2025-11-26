Honor Watch X5 oficjalnie. Nowy smartwatch z dobrą ceną

Honor Watch X5 to nowy smartwatch marki, którego premiera odbyła się na razie w Chinach, ale możliwe, że w niedługim czasie kupimy go także w Polsce. Cena zegarka jest atrakcyjna. Specyfikacja techniczna smartwatcha Honor Watch X5 obejmuje prostokątny ekran AMOLED-owy czy baterię zapewniającą 14 dni pracy.

Honor Watch X5 to nowy smartwatch marki, który jest następcą modelu 4. Za nami premiera, ale na razie zegarek debiutuje tylko w Chinach. W Europie i Polsce trzeba będzie chwilę poczekać. Tymczasem zobaczmy, jak prezentują się ceny oraz specyfikacja techniczna urządzenia.

Ceny smartwatcha Honor Watch X5 są atrakcyjne

Nowy smartwatch marki to tańsze urządzenie, które powalczy o klientów na przykład z modelem Redmi Watch 6 i podobnymi zegarkami. Cena Honor Watch X5 w Chinach została ustalona na poziomie 499 juanów, czyli mniej niż 260 złotych. Jeśli gadżet trafi do Polski, to pewnie będzie kosztował kilkaset złotych, ale nie powinno to być więcej niż 500 złotych.

Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne obudowy. Pierwszą jest wariant srebrny z jasnoszarym paskiem. Drugi to ciemnoszary z paskiem w podobnej barwie. Zegarek można już zamawiać i jest on dostępny poprzez oficjalny sklep internetowy producenta. Cena na start została obniżona do 449 juanów.

Honor Watch X5 to smartwatch, który zapewnia kompatybilność zarówno z urządzeniami z Androidem (9.0 lub nowszym), ale także z iPhone’ami pracującymi pod kontrolą iOS (13 i nowszych wersji systemu). W zestawie z zegarkiem znajduje się pasek silikonowy.

Specyfikacja techniczna smartwatcha Honor Watch X5

Honor Watch X5 to tańszy smartwatch, który ma prostokątny ekranik AMOLED-owy o przekątnej 1,97 cala oraz rozdzielczości 390 × 450, co daje nam zagęszczenie obrazu na poziomie 302 ppi. Wyświetlacz oferuje odświeżanie w 60 Hz i został pokryty szkłem 2.5D. Nie zabrakło także wsparcia dla funkcji AoD.

Obudowa nowego zegarka została wykonana z aluminium. Na jednym z boków znajduje się okrągły przycisk, który się obraca i ułatwia nawigację po oprogramowaniu. Urządzenie waży tylko 29 gramów (bez paska) i zapewnia ochronę przed wodą na poziomie 5 ATM oraz IP68. Wbudowana bateria ma zapewnić do 14 dni pracy podczas typowego użytkowania. W połączeniu z włączoną funkcją AoD czas ten spadnie do pięciu dni. Ładowanie odbywa się z wykorzystaniem ładowarki magnetycznej.

Nowy smartwatch ma również wbudowane moduły GPS i NFC. Za łączność bezprzewodową odpowiada Bluetooth 5.3, przez który można prowadzić rozmowy audio. Taką możliwość zapewnia wbudowany mikrofon oraz głośniczek.

Oczywiście Honor Watch X5 ma również wielofunkcyjny sensor, który pozwala zmierzyć puls i inne aktywności. Nowy smartwatch oferuje wsparcie dla 120 trybów sportowych i jest w stanie śledzić sen czy cykle menstruacyjne u kobiet. Zegarek można wykorzystać w roli spustu migawki dla aparatu fotograficznego sparowanego telefonu.

źródło: Honor