Samsung Galaxy Buds 4 Pro to nowe słuchawki bezprzewodowe koreańskiej marki, których premiera jest blisko. W przygotowaniu jest ciekawa funkcja, którą znaleziono w kodzie One UI 8.5. Jeśli wskazówki są prawdziwe, to Samsung Galaxy Buds 4 Pro dostaną nowy przycisk. Pozwoli on na znalezienie połączonego telefonu.

Samsung Galaxy Buds 4 Pro to nowe słuchawki bezprzewodowe, które w przygotowaniu są od miesięcy. Już wcześniej informacje na ich temat znaleziono w kodzie One UI 8.5, czyli nowej nakładki koreańskiej marki na smartfony. Teraz doszukano się kolejnej nowości. Tym razem jest to nowa funkcja, która zapowiada się naprawdę ciekawie.

Nowa funkcja dla Samsung Galaxy Buds 4 Pro w One UI 8.5

Testowe buildy One UI 8.5 już wcześniej ujawniły pewne informacje na temat nowych słuchawek. Poznaliśmy nazwy kodowe Samsung Galaxy Buds 4 Pro oraz tańszego modelu bez dopisku Pro w nazwie. Serwis źródłowy uzyskał nowe szczegóły i w przygotowaniu jest bardzo ciekawe rozwiązanie, które z pewnością docenią właściciele telefonów.

Wygląda na to, że pudełeczko dla Samsung Galaxy Buds 4 Pro otrzyma specjalny przycisk. Jego naciśnięcie pozwoli zlokalizować zagubiony (lub skradziony) telefon. Funkcji nie należy mylić z opcją szukania słuchawek, co jest możliwe z poziomu smartfona. W tym przypadku ma to działać w drugą stronę i pozwoli na szybkie zlokalizowanie urządzenia. Jak to ma działać?

Jak nietrudno się domyślić, naciśnięcie nowego przycisku umieszczone na etui ładującym spowoduje uruchomienie alarmu dźwiękowego na telefonie. To pozwoli na szybkie odnalezienie zgubionego smartfona.

Wspomniany przycisk znajdzie się na spodzie pudełeczka. Nieopodal złącza USB C do ładowania. Po drugiej stronie pojawia się także inna nowość. To otwór dla głośniczka, który pozwoli zapewne na lokalizowanie samego etui. Podobne rozwiązanie Apple umieściło w nowszych modelach słuchawek AirPods.

Kiedy słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds 4 Pro

Premiera słuchawek bezprzewodowych Samsung Galaxy Buds 4 Pro powinna odbyć się w pierwszym kwartale 2026 r. Zapewne w trakcie najbliższej konferencji Unpacked, która ma mieć miejsce w lutym i zbiegnie się to w czasie z prezentacją nowych smartfonów z serii S26.

Wiemy, że Samsung zdecydował się przeprojektować Galaxy Buds 4 Pro. Nowe słuchawki bezprzewodowe zrywają z wcześniejszym dizajnem z modelu 3. Trzpień stał się płaski i pozbyto się paska świetlnego, ale sterowanie dotykowe powinno być bez zmian.

Kod One UI 8.5 potwierdził wcześniej, że nowe słuchawki bezprzewodowe będą dostępne w dwóch kolorach. Są to biały oraz czarny. Natomiast końcówki mają srebrny odcień. W podobnych barwach powinno być dostępne etui ładujące. Ceny nie są znane, ale będą to pewnie kwoty zbliżone do poprzedniej generacji.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: AndroidAuthority