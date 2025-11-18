AirPods Pro 4 i wyższe ceny? Nowe słuchawki Apple także w wersji „Pro”

AirPods Pro 4 to nowe słuchawki bezprzewodowe Apple, których premiera może odbyć się już nawet w 2026 r. Czy ceny zostaną zachowane na obecnym poziomie? Spekuluje się, że najbardziej wymagających klientów może czekać podwyżka. Wynika to z faktu, że AirPods Pro 4 mogą zadebiutować także w wersji „Pro” z wyższą ceną.

AirPods Pro 4 to nowe słuchawki bezprzewodowe Apple dla bardziej wymagających użytkowników, nad którymi prace już trwają. Jest bardzo możliwe, że na ich premierę nie trzeba będzie czekać tak długo, co na 3. generację. Debiut może odbyć się już w 2026 r. Jakie będą ceny gadżetu?

Kiedy słuchawki bezprzewodowe Apple AirPods Pro 4

Nowe informacje związane z AirPods Pro 4 uzyskał leaker Instant Digital, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu Apple. Twierdzi, że nowe słuchawki bezprzewodowe z logo nadgryzionego jabłka mogą pojawić się szybciej i tym razem firma nie będzie kazała na nie czekać kilku lat. Premiera mogłaby odbyć się już w drugiej połowie 2026 r.

Poniekąd pokrywa się to z informacjami, które jakiś czas temu prezentował analityk Ming Chi Kuo. On również serwował nam w przeszłości sprawdzone plotki z obozu Apple i twierdził, że strategia producenta dotycząca słuchawek bezprzewodowych może ulec zmianie, a nowe wersje będą pojawiać się częściej.

Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się dopiero w przyszłym roku. W każdym razie z przekazanych informacji wynika, że do oferty mogą trafić dwie wersje gadżetu. Podobnie jak to jest w przypadku tańszych AirPodsów, gdzie 4. generację można nabyć także z ANC.

Dwie wersje AirPods Pro 4 i wyższe ceny

Apple od samego początku sprzedaje te słuchawki bezprzewodowe w cenie 249 dolarów i podobnie jest w przypadku 3. generacji. Jednak wraz z AirPods Pro 4 ma pojawić się dodatkowa wersja. Jak nietrudno się domyślić, będzie ona droższa i ceny pójdą w górę.

Źródło informacji twierdzi, że ceny podstawowej wersji nie ulegną zmianie i nadal będzie to 249 dolarów. Jednak w przypadku tej lepszej ma to być co najmniej 280 dolarów, ale nikogo pewnie nie zdziwi, gdy Apple ustali ją na poziomie 299 dolarów.

Pozostaje jeszcze kwestia samej nazwy. Z jednej strony wprowadzenie AirPods Pro 4 do oferty po roku od obecnej generacji wydaje się mało prawdopodobne, ale może za tym przemawiać choćby fakt, że nowe słuchawki bezprzewodowe mają dostać czip H3, nad którym prace trwają. W droższej wersji mówi się o implementacji kamer i to byłaby zasadnicza różnica między oboma wariantami.

Oczywiście Apple może zostać przy obecnej numeracji i na przykład kolejne słuchawki w droższej wersji mogłyby na przykład dostać w nazwie dopisek „3+” lub podobny. Jak będzie, to przekonamy się w 2026 r. lub też później, bo wcale nie ma pewności, że kolejna generacja rzeczywiście pojawi się w ofercie w tak krótkim czasie.

źródło: 9to5Mac