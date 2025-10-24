tablety.pl

Redmi Watch 6 zaprezentowany. Ceny i specyfikacja smartwatcha
Redmi Watch 6 zaprezentowany. Ceny i specyfikacja smartwatcha

Redmi Watch 6 to nowy smartwatch Xiaomi, którego premiera odbyła się w Chinach. Ceny zegarka są bardzo atrakcyjne. Specyfikacja techniczna urządzenia obejmuje 2,07-calowy wyświetlacz AMOLED-owy o dużej jasności czy baterię na nawet 24 dni pracy. Kiedy smartwatch Redmi Watch 6 pojawi się w sprzedaży w Polsce?

Dawid Długosz

Redmi Watch 6 to nowy smartwatch, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Na razie w Chinach, gdzie ceny są bardzo atrakcyjne, ale spodziewajmy się, że urządzenie za jakiś czas pojawi się także w Polsce. Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna gadżetu.

Ceny smartwatcha Redmi Watch 6 i kiedy w Polsce

Redmi Watch 6 to tani smartwatch. Cena w Chinach została ustalona na poziomie zaledwie 599 juanów. Przy obecnym kursie walut jest to kwota 306 złotych. Urządzenie w Państwie Środka można już zamawiać. Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne – czarny, srebrny oraz niebieski.

Na razie nie ma informacji o dostępności zegarka w Polsce i na innych rynkach europejskich. Można jednak się spodziewać, że urządzenie trafi do sprzedaży na Starym Kontynencie pod koniec tego roku lub na początku 2026 r. Poprzednik debiutował w styczniu.

Redmi Watch 6 zaprezentowany. Ceny i specyfikacja smartwatcha

Redmi Watch 6 jest dostępny tylko w jednej wersji. Poprzednią generację zegarka w Chinach można było kupić także w opcji z eSIM, która kosztowała 200 juanów więcej. Tym razem Xiaomi z takiego pomysłu zrezygnowało i ograniczyło się wyłącznie do podstawowego modelu.

Specyfikacja techniczna smartwatcha Redmi Watch 6

Smartwatch Redmi Watch 6 to dosyć podstawowy zegarek, który ma 2,07-calowy ekranik AMOLED-owy o rozdzielczości 432 × 514 pikseli. Wyświetlacz pokrywa 82 proc. powierzchni przodu tarczy i oferuje jasność maksymalną na poziomie aż 2000 nitów. Nie zabrakło też wsparcia dla Always on Display. Ramki mają 2 mm grubości.

Z boku koperty znajduje się cyfrowa koronka wykonana ze stali nierdzewnej oraz płaski przycisk do nawigacji. Obudowa smartwatcha jest wodoszczelna na poziomie 5 ATM. Za obliczenia odpowiada tu autorski czip AFE, a za łączność bezprzewodową Bluetooth 5.4. Są też moduły NFC i GPS. Ten pierwszy pozwala na dokonywanie płatności zbliżeniowych za zakupy.

Redmi Watch 6 zaprezentowany. Ceny i specyfikacja smartwatcha

Bateria zegarka Redmi Watch 6 ma pojemność 550 mAh. Xiaomi deklaruje na jednym naładowaniu nawet 24 dni pracy. W trakcie korzystania z AoD czas ten spada do tygodnia. Całość zamknięto w obudowie o grubości 9,9 mm, która jest cieńsza względem poprzednika. Całość pracuje pod kontrolą autorskiego oprogramowania HyperOS 3.

Nowy smartwatch Xiaomi obsługuje ponad 150 różnych aktywności fizycznych. Zegarek jest w stanie ciągle monitorować pracę serca oraz poziom natlenienia krwi (SpO2). Ponadto wspiera śledzenie snu oraz stresu. Do wyboru jest ponad 20 różnych trybów wibracyjnych.

Spotify – triki i ukryte funkcje, które warto znać i używać

źródło: Xiaomi

Dawid Długosz

Dziennikarz w branży IT od 2006 roku. Fan produktów firmy Apple. W życiu prywatnym mąż i ojciec trójki dzieci. W serwisie Tablety.pl pełni rolę redaktora prowadzącego. Pasjonat nowych technologii.

