Samsung Galaxy Buds 4 i 4 Pro. Nowe słuchawki potwierdzone w One UI 8.5

Samsung Galaxy Buds 4 i 4 Pro to nowe słuchawki bezprzewodowe, które zobaczymy wraz z serią S26. Urządzenie dostrzeżono w kodzie One UI 8.5, czyli nowej nakładki na smartfony. Kod oprogramowania ujawnia, że słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds 4 Pro ukrywają się pod nazwą kodową SM-R640. Jakie nowości wprowadzą?

Samsung Galaxy Buds 4 i 4 Pro to nowe słuchawki bezprzewodowe, których premiera nie odbędzie się na dniach. Pewnie zobaczymy je dopiero na początku 2026 r. Wraz z telefonami z serii S26, które obecnie są w ogniu przecieków. Rąbka tajemnicy na temat planów firmy ujawnia nam kod źródłowy One UI 8.5, czyli nowej nakładki mającej wprowadzić na smartfony marki naprawdę dużo nowości.

One UI 8.5 potwierdza słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds 4 Pro

Kod aktualizacji One UI 8.5, która w postaci testowych buildów pojawia się na serwerach producenta, został prześwietlony nie tylko pod kątem nowych funkcji. Przy okazji skrywa on pewne informacje na temat nadchodzących produktów koreańskiej marki. Wśród nich są słuchawki bezprzewodowe, które to dopiero trafią do oferty.

W One UI 8.5 znaleziono dwie nowe party słuchawek bezprzewodowych. Pierwsze urządzenie ukrywa się pod nazwą kodową SM-R640. W tym przypadku jest to Samsung Galaxy Buds 4 Pro. Tańszy model bez dopisku Pro w nazwie to SM-R540.

źródło: AndroidAuthority

Skąd wiemy, że są to właśnie słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds 4 i 4 Pro? Modele z serii Buds 3 miały nazwy kodowe SM-R530 oraz SM-R630. Tak więc jest w zasadzie pewne, że mamy tu do czynienia z kolejnymi generacjami tych gadżetów.

Kiedy słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds 4 i 4 Pro?

Oprogramowanie One UI 8.5 nie ujawnia nam więcej informacji o Samsung Galaxy Buds 4 i 4 Pro. Poznaliśmy tylko nazwy kodowe i na tej podstawie uważa się, że kolejna generacja słuchawek jest w drodze. Można też pokusić się o przypuszczalną datę premiery.

Skoro nowe słuchawki bezprzewodowe zostały znalezione w kodzie One UI 8.5, a nie ostatniej wersji nakładki z numerkiem 8, która to systematycznie trafia na kolejne telefony, to można przypuszczać, że urządzenie pojawi się w ofercie w tym czasie, co smartfony z serii S26. Jak dobrze wiemy, ich premiera ma odbyć się w styczniu 2026 r.

Na razie nie mamy informacji o nowościach, które Samsung szykuje z myślą o słuchawkach Buds 4 i 4 Pro. Można jedynie się domyślać, że zostaną wprowadzone różne udoskonalenia względem obecnej generacji, które obejmą audio czy funkcję wyciszania dźwięków z otoczenia. Pod każdym z tych względów powinno być po prostu lepiej, ale na szczegóły przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Możliwe, że nowe informacje ujawnią nam przed premierą kolejne kompilacje oprogramowania One UI 8.5, ale na razie to nic pewnego.

