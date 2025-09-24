Oppo Watch S to nowy smartwatch marki, którego premiera jest blisko. Zobaczymy go za kilka dni tygodni wraz ze smartfonami z serii Find X9. Firma nie czekała do debiutu i ujawniła wygląd zegarka. Smartwatch Oppo Watch S jest bardzo smukły i został zamknięty w cienkiej obudowie o grubości poniżej 9 mm.

Oppo Watch S to nowy smartwatch znanej i lubianej marki, który zostanie zaprezentowany wraz z nowymi flagowcami producenta z serii Find X9. Kiedy premiera i co wiemy o tym zegarku? Kompletna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana, ale pewne szczegóły już mamy. Zobaczmy, czego należy się spodziewać.

Nowy smartwatch Oppo Watch S jest bardzo smukły

Oppo Watch S to zegarek z nowej serii, którą zaprojektowała chińska marka. Smartwatch wyróżnia się smukłym designem oraz ciekawym wzornictwem. Producent nie czekał do premiery i ujawnił wygląd na renderach prasowych. Trzeba przyznać, że konstrukcja będzie naprawdę cienka i wiemy, że obudowa ma grubość mniejszą od 9 mm.

Firma twierdzi, że Oppo Watch S to najcieńszy okrągły smartwatch. Jego grubość nie będzie większa niż trzech monet ułożonych jedna na drugiej. Gadżet będzie też lekki i ma ważyć około 38 gramów. Wiemy, że boczna ramka została wykonana z wysokiej klasy aluminium. W zestawie będzie pasek z tworzywa sztucznego, którego noszenia ma być komfortowe.







Zegarek ma okrągłą kopertę. Na jednym z boków umieszczono dwa przyciski. Jeden jest płaski, a drugi pełni rolę cyfrowej koronki. Udostępnione przez firmę rendery pokazują, że urządzenie ma ciekawy i stylowy dizajn oraz z pewnością może się podobać.

Premiera Oppo Watch S ze smartfonami Find X9

Nowy smartwatch zadebiutuje wraz ze smartfonami z serii Oppo Find X9. To nowe flagowce marki, które zostaną zaprezentowane w połowie przyszłego miesiąca. Datą premiery jest 16 października. Wtedy zobaczymy również nowy zegarek.

Kompletna specyfikacja techniczna Oppo Watch S nie jest na razie znana, ale wiadomo, że pod jego obudową znajdzie się nowy procesor Snapdragon W5 firmy Qualcomm, który będzie wspomagany przez MCU BES2800. Producent zapewnia, że takie połączenie zapewnia o około 35 proc. płynniejsze działanie w porównaniu do poprzednich generacji smartwatchy.

Cienka obudowa budzi pewne niepokoje związane z baterią, a co za tym idzie, również czasem pracy na jednym ładowaniu. Pod tym względem zapewne będzie daleko od ideału, ale firma dokłada starań, aby uzyskane wyniki były możliwie jak najlepsze. Całość będzie pracować pod kontrolą oprogramowania ColorOS Watch.

Oppo Watch S zapewni również obsługę ponad 100 trybów sportowych i ciągłe monitorowanie snu oraz tętna. W tym ostatnim przypadku zebrane dane będą analizowane przez sztuczną inteligencję. Będzie też wsparcie dla inteligentnych powiadomień czy nawigacji w trybie offline.

