AirPods Pro 3 z premierą. Cena w Polsce, specyfikacja i nowe funkcje

AirPods Pro 3 to nowe słuchawki bezprzewodowe Apple, których premiera odbyła się podczas konferencji „Awe Dropping”. Jak prezentuje się specyfikacja techniczna? Jakie nowe funkcje przygotował producent. I najważniejsze, jaka jest cena AirPods Pro 3 i ile kosztują nowe słuchawki bezprzewodowe Apple w Polsce?

Marcelina Poznańska

AirPods Pro 3 to nowe słuchawki bezprzewodowe Apple, których premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Firma pokazała je w trakcie konferencji „Awe Dropping„, gdzie gwoździem programu były smartfony iPhone 17. Jaka jest cena i ile zapłacimy w Polsce? Jakie nowe funkcje przygotował producent? Zobaczmy, co już wiemy.

Cena AirPods Pro 3 w Polsce i kiedy rusza przedsprzedaż

Słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 3 zostały wyceniono na 249 dolarów, a więc bez zmian względem 2. generacji. Cena w Polsce została ustalona na poziomie 1099 złotych. Do wyboru jest tylko jeden wariant kolorystyczny, którym jest biały.

AirPods Pro 3 z premierą. Cena w Polsce, specyfikacja i nowe funkcje

Przedsprzedaż słuchawek bezprzewodowych AirPods Pro 3 rusza już teraz. Realizacja zamówień przewidziana jest od 19 września. W tym samym terminie urządzenie trafi do sklepów, również w Polsce, gdzie będzie je można kupić od ręki.

Słuchawki bezprzewodowe Apple to odświeżony dizajn i nowe funkcje

Apple wraz z AirPods Pro 3 zdecydowało się na odświeżony dizajn. Nowe słuchawki bezprzewodowe mają przeprojektowane pudełeczko, które przypomina nam to, które znamy z 4. generacji z 2024 r. Nie ma tu fizycznego przycisku do parowania czy resetowania. W zamian odbywa się to poprzez stuknięcie. Etui jest też mniejsze.

AirPods Pro 3 wprowadzają nowe funkcje. Na szczególną uwagę zasługuje pulsometr, który był w zasadzie pewny, bo Apple umieściło taki sensor już w modelu Powerbeats Pro 2. Czujnik odpowiada za pomiar tętna. Dane te synchronizowane są z aplikacją Zdrowie, jak to jest w przypadku informacji ze smartwatchy.

Oczywiście nie mogło zabraknąć ulepszeń obejmujących dźwięk. Odpowiada za to autorski czip H2, który zapewnia jeszcze lepsze brzmienie oraz poprawione ANC (aktywne wyciszanie dźwięków otoczenia) i ma być nawet dwa razy lepsze od poprzedniej generacji. Nowe słuchawki bezprzewodowe mają działać do 8 godzin na baterii z ANC. Bez tej funkcji nawet do 10 godzin

AirPods Pro 3 z funkcją tłumaczenia rozmów na żywo

Jedną z najważniejszych nowości w AirPods Pro 3 jest funkcja tłumaczenia rozmów na żywo. Konkurencja ma to od jakiegoś czasu i teraz czas na Apple. Nowa funkcja pozwoli przełamywać bariery językowe.

Warto dodać, że wraz z aktualizacją iOS 26 właściciele modeli Pro 2 i 4. generacji również dostaną nowe funkcje. Są to m.in. możliwość wykorzystania słuchawki w roli pilota do aparatu iPhone’a, wykrywanie snu, nagrywanie dźwięku w jakości studyjnej czy nowe powiadomienia związane z baterią.

źródło: Apple

