Realme Watch 5 ze specyfikacją. Nowy smartwatch na renderach

Realme Watch 5 to nowy smartwatch znanej i lubianej marki, którego premiera jest blisko. Urządzenia nie dochowano w tajemnicy do dnia debiutu. Do sieci przedostały się rendery prasowe i częściowa specyfikacja techniczna zegarka. Cena Realme Watch 5 będzie atrakcyjna. Zobaczmy, co zaoferuje ten niedrogi smartwatch.

Realme Watch 5 to nowy smartwatch, na którego premierę producent kazał długo czekać. 3. generacja zegarka pochodzi z 2022 r. i do tej pory nie doczekała się następcy. To się wkrótce zmieni. Gadżet nie został dochowany w tajemnicy i do sieci wyciekły rendery sprzętu. Znana jest również częściowa specyfikacja techniczna.

Rendery i specyfikacja techniczna Realme Watch 5

Smartwatch Realme Watch 5 ma trafić do sprzedaży w dwóch wariantach kolorystycznych obudowy. Będą to srebrny oraz czarny z paskami z tworzywa sztucznego w dopasowanych kolorach. Wygląd ujawniają nam rendery, które uzyskał serwis źródłowy.

Wiemy również, że nowy smartwatch marki ma prostokątną kopertę. Na jednym z jej boków widać fizyczne pokrętło oraz malutkie otwory. Te ostatnie pewnie skrywają głośniczek i to oznacza, że zegarek umożliwi prowadzenie rozmów audio przez Bluetooth. Serwis źródłowy sugeruje, że będzie to wysoka jakość dźwięku.

Ekran Realme Watch 5 to 1,97-calowy wyświetlacz AMOLED-owy o rozdzielczości 390 × 450 pikseli. Jasność maksymalna ma sięgać 600 nitów i do wyboru będzie ponad 300 schematów dla tarcz. Smartwatch ma również kompas, GPS, moduł NFC, a całość jest zamknięta w wodoszczelnej obudowie na poziomie normy IP68.

Energię w zegarku dostarczy bateria o pojemności 460 mAh. Producent deklaruje na jednym naładowaniu do 14 dni pracy. Natomiast w przypadku korzystania ze specjalnego trybu oszczędzania będzie to nawet 20 dni. Ponadto firma twierdzi, że po pięciu latach akumulator ma zachować 80 proc. swojej nominalnej pojemności.

Nowy smartwatch Realme watch 5 z atrakcyjną ceną

Cena Realme Watch 5 nie jest na razie znana, ale ma być atrakcyjna. Poprzednie zegarki marki również oferowane były w niewygórowanych kwotach i w przypadku nowego modelu zapewne będzie podobnie. Spodziewajmy się, że będzie to około 300-400 złotych. Kiedy zadebiutuje nowy smartwatch? Tego na razie nie wiadomo, ale z pewnością jeszcze w 2025 r. Urządzenie ma być dostępne na rynkach globalnych, a więc zapewne pojawi się także w Polsce.

Ciekawostką jest także specjalny tryb dla gier. To funkcja, której w smartwatchach raczej się nie spotyka. Do czego ma to służyć? Z informacji przekazanych przez serwis źródłowy wynika, że będzie to zestaw opcji zaprojektowanych z myślą o grach mobilnych, co pozwoli śledzić wydajność w czasie rzeczywistym i łatwo uzyskiwać dostęp do narzędzi. Jak to będzie wyglądało w rzeczywistości, to przekonamy się wkrótce.

