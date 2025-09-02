tablety.pl

Tablety, gry i aplikacje na tablety.

Realme Watch 5 ze specyfikacją. Nowy smartwatch na renderach
Akcesoria 
Udostępnij
Tweetnij

Realme Watch 5 ze specyfikacją. Nowy smartwatch na renderach

Realme Watch 5 to nowy smartwatch znanej i lubianej marki, którego premiera jest blisko. Urządzenia nie dochowano w tajemnicy do dnia debiutu. Do sieci przedostały się rendery prasowe i częściowa specyfikacja techniczna zegarka. Cena Realme Watch 5 będzie atrakcyjna. Zobaczmy, co zaoferuje ten niedrogi smartwatch.

Dawid Długosz 4 odsłon 0 komentarzy , , ,

Realme Watch 5 to nowy smartwatch, na którego premierę producent kazał długo czekać. 3. generacja zegarka pochodzi z 2022 r. i do tej pory nie doczekała się następcy. To się wkrótce zmieni. Gadżet nie został dochowany w tajemnicy i do sieci wyciekły rendery sprzętu. Znana jest również częściowa specyfikacja techniczna.

Rendery i specyfikacja techniczna Realme Watch 5

Smartwatch Realme Watch 5 ma trafić do sprzedaży w dwóch wariantach kolorystycznych obudowy. Będą to srebrny oraz czarny z paskami z tworzywa sztucznego w dopasowanych kolorach. Wygląd ujawniają nam rendery, które uzyskał serwis źródłowy.

Realme Watch 5 ze specyfikacją. Nowy smartwatch na renderach

Wiemy również, że nowy smartwatch marki ma prostokątną kopertę. Na jednym z jej boków widać fizyczne pokrętło oraz malutkie otwory. Te ostatnie pewnie skrywają głośniczek i to oznacza, że zegarek umożliwi prowadzenie rozmów audio przez Bluetooth. Serwis źródłowy sugeruje, że będzie to wysoka jakość dźwięku.

Ekran Realme Watch 5 to 1,97-calowy wyświetlacz AMOLED-owy o rozdzielczości 390 × 450 pikseli. Jasność maksymalna ma sięgać 600 nitów i do wyboru będzie ponad 300 schematów dla tarcz. Smartwatch ma również kompas, GPS, moduł NFC, a całość jest zamknięta w wodoszczelnej obudowie na poziomie normy IP68.

Realme Watch 5 ze specyfikacją. Nowy smartwatch na renderach

Energię w zegarku dostarczy bateria o pojemności 460 mAh. Producent deklaruje na jednym naładowaniu do 14 dni pracy. Natomiast w przypadku korzystania ze specjalnego trybu oszczędzania będzie to nawet 20 dni. Ponadto firma twierdzi, że po pięciu latach akumulator ma zachować 80 proc. swojej nominalnej pojemności.

Nowy smartwatch Realme watch 5 z atrakcyjną ceną

Cena Realme Watch 5 nie jest na razie znana, ale ma być atrakcyjna. Poprzednie zegarki marki również oferowane były w niewygórowanych kwotach i w przypadku nowego modelu zapewne będzie podobnie. Spodziewajmy się, że będzie to około 300-400 złotych. Kiedy zadebiutuje nowy smartwatch? Tego na razie nie wiadomo, ale z pewnością jeszcze w 2025 r. Urządzenie ma być dostępne na rynkach globalnych, a więc zapewne pojawi się także w Polsce.

Ciekawostką jest także specjalny tryb dla gier. To funkcja, której w smartwatchach raczej się nie spotyka. Do czego ma to służyć? Z informacji przekazanych przez serwis źródłowy wynika, że będzie to zestaw opcji zaprojektowanych z myślą o grach mobilnych, co pozwoli śledzić wydajność w czasie rzeczywistym i łatwo uzyskiwać dostęp do narzędzi. Jak to będzie wyglądało w rzeczywistości, to przekonamy się wkrótce.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

Spotify – triki i ukryte funkcje, które warto znać i używać

źródło: Xpertpick

Dawid Długosz

Dziennikarz w branży IT od 2006 roku. Fan produktów firmy Apple. W życiu prywatnym mąż i ojciec trójki dzieci. W serwisie Tablety.pl pełni rolę redaktora prowadzącego. Pasjonat nowych technologii.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij