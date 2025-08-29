Amazfit T-Rex 3 Pro. Nowy smartwatch wprowadza istotne zmiany

Amazfit T-Rex 3 Pro to nowy smartwatch marki, który nawiązuje designem do poprzedniego modelu, ale wprowadza różne nowości i zmiany. Producent przygotował nowe funkcje, które sprawiają, że nowy zegarek jest jeszcze lepszy. Smartwatch Amazfit T-Rex 3 Pro pozwala m.in. na prowadzenie rozmów audio z nadgarstka.

Amazfit T-Rex 3 Pro to nowy smartwatch znanej i lubianej marki, który został dostrzeżony na stronie jednej z platform zakupowych. Właściwa premiera przed nami, ale już dziś wiemy, że urządzenie wprowadza ciekawe zmiany i nowości, których nie było w tańszym zegarku bez dopisku Pro w nazwie. Oficjalny debiut urządzenia odbędzie się pewnie we wrześniu br., ale już teraz mamy okazję zobaczyć, co zaoferuje ten sprzęt.

Nowy smartwatch Amazfit T-Rex 3 Pro w dwóch rozmariach

Amazfit T-Rex 3 Pro na pierwszy rzut oka wygląda jak zegarek wprowadzony do oferty rok temu. Tym razem producent przygotował nie jeden, a dwa rozmiary. Poza istniejącą wersją z kopertą 48 mm pojawia się również mniejszy wariant 44 mm.

Mniejszy smartwatch ma dwa kolory obudowy. Są to do Arctic Gold i Black Gold. Natomiast w przypadku większej wersji do wyboru pozostają Tactical Black oraz Black Gold. Ceny nie są na razie znane, ale powinniśmy poznać je w niedługim czasie. Oryginalny model z 2024 r. debiutował za 279,99 dolarów. Tym razem może być nieco drożej.

Koperta nadal jest oktagonalna i urządzenie zamknięto we wzmocnionej obudowie. Przyciski znajdujące się z boku obudowy wykonano z tytanu TC4. Natomiast wyświetlacz pokryto szkłem szafirowym, który zapewni lepszą ochronę w porównaniu do Gorilla Glass.

Specyfikacja techniczna smartwatcha Amazfit T-Rex 3 Pro

Kompletna specyfikacja techniczna zegarka Amazfit T-Rex 3 Pro nie jest na razie znana, ale pewne szczegóły już mamy. Nowy smartwatch wprowadza różne ulepszenia oraz zmiany względem protoplasty i te sprawią, że urządzenie będzie jeszcze lepsze.

Bateria w mniejszym zegarku ma mieć pojemność około 640 mAh i zapewnić do 19 dni pracy. W większym modelu jest to 700 mAh, co powinno pozwolić na działanie bez ładowania przez nawet 25 dni. Na uwagę zasługuje również zwiększona jasność wyświetlacza AMOLED-owego do 3000 nitów. Ponadto dodano funkcję dwukolorowej latarki.

Wśród nowości w Amazfit T-Rex 3 Pro jest również wbudowany mikrofon i głośniczek. Pozwoli to na prowadzenie rozmów audio Bluetooth bezpośrednio z nadgarstka. Następnie mamy wsparcie dla ponad 180 aktywności fizycznych czy funkcję planowania tras. Obudowa jest wodoszczelna na poziomie 10 ATM, co pozwoli na korzystanie z urządzenia podczas nurkowania. Za monitorowanie zdrowia czy snu nadal będzie odpowiadać sensor BioTracker 6.0. Ponadto zegarek ma także dwuzakresowy GPS. Całość pracuje pod kontrolą autorskiego oprogramowania Zepp OS 4.0.

