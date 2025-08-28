AirTag 2 z iPhone 17? Jakie nowości wprowadzi nowy lokalizator Apple?

AirTag 2 to nowy lokalizator Apple, którego premiera jest blisko. Czy zobaczymy go już ze smartfonami iPhone 17, a więc za niespełna dwa tygodnie? Nie można tego wykluczyć. Jakie nowości oraz zmiany wprowadzi lokalizator Apple AirTag 2i czy będzie droższy od pierwszej generacji urządzenia? Zobaczmy, co już wiemy.

AirTag 2 to nowy lokalizator Apple, który w przeciekach pojawia się od miesięcy. Firma cały czas każe czekać nam na premierę, ale wygląda na to, że debiut jest tuż za rogiem. Czy urządzenie zostanie zaprezentowane ze smartfonami iPhone 17 podczas wrześniowej konferencji? Jest to możliwe, a tymczasem zobaczmy sobie, jakie nowości przygotowała firma.

Jakie nowości i zmiany wprowadzi nowy lokalizator AirTag 2?

Nowy lokalizator Apple pod względem designu nie wprowadzi większych zmian. Gadżet ma być bardzo podobny do pierwszej generacji tego sprzętu z 2022 r. Takie informacje ujawnił już kilka miesięcy temu Mark Gurman, który w przeszłości dostarczał nam sprawdzone plotki z obozu giganta z Cupertino.

Wiemy, że AirTag 2 nadal ma mieć wymienną baterię i nie będzie można jej ładować. Wśród nowości znajduje się nowy czip Ultra Wideband i prawdopodobnie będzie to 2. generacja tego układu, którą Apple wprowadziło wraz ze smartfonami iPhone 15 z 2023 r. Pozwoli to m.in. na zwiększenie zasięgu podczas precyzyjnego lokalizowania. Mówi się nawet, że aż trzykrotnie względem obecnie dostępnej wersji.

Poza tym nowy lokalizator Apple ma poprawić prywatność. To aspekt, z którym firma przy okazji premiery pierwszego AirTaga spotkała się z krytyką, co później poprawiano aktualizacjami oprogramowania. Sprzęt ma dostać głośniczek, który będzie trudniejszy do usunięcia, co powinno ograniczyć proceder stalkowania.

Nie tylko Apple AirTag 2 i iPhone 17

Wrześniowa konferencja Apple odbędzie się za niespełna dwa tygodnie. Smartfony iPhone 17 i 17 Pro będą głównym gwoździem programu wydarzenia, ale podczas eventu zobaczymy także inne urządzenia. AirTag 2 nie jest co prawda 100 proc. pewny, ale jest to wielce prawdopodobne, bo firma szykuje się do wprowadzenia tego gadżetu na rynek już od kilku miesięcy.

Oczywiście nie zabraknie nowych smartwatchy. Będą to zegarki series 11, Ultra 3 oraz SE 3. Co jeszcze zobaczymy? Mówi się o tym, że jesienią zadebiutuje nowe Apple TV 4K, AirPods Pro 3, HomePod Mini 2 i iPady Pro z czipem M5. Nie ma jednak pewności, że te ostatnie produkty (a już na pewno nowe tablety) zostaną pokazane wraz z telefonami iPhone 17. Możliwe, że poczekamy na nie do października lub listopada.

Cena lokalizatora AirTag 2 nie jest znana. Można jednak przypuszczać, że mimo różnych udoskonaleń względem 1. generacji, Apple będzie chciało zachować ją na dotychczasowym poziomie, czyli 29,99 dol. w Stanach Zjednoczonych. W Polsce zapłacimy około 150 złotych.

