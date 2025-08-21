Apple Watch series 12. Jakie nowości dostaną smartwatche z watchOS 27?

Apple Watch series 12 to nowe smartwatche z watchOS 27, których premiera odbędzie się dopiero w 2026 r. Tymczasem już teraz poznajemy pierwsze nowości oraz zmiany, które planuje producent. Co nowego zobaczymy w zegarkach Apple Watch series 12? Pewnym jest nowy procesor S12, ale pojawiają się też plotki o Touch ID.

Apple Watch series 12 to nowe smartwatche, których nie zobaczymy na dniach. Przed nami premiera serii 11. Zostanie ona zaprezentowana we wrześniu wraz ze smartfonami iPhone 17. Na zegarki z watchOS 27 poczekamy jeszcze rok, bo do 2026 r. Tymczasem już teraz znamy pewne plany producenta i nowości, nad którymi pracuje firma.

Smartwatche Apple Watch series 12 z czipem S12

Zegarki z serii Apple Watch series 12 dostaną kolejną generację autorskiego procesora. Mowa o układzie S12, który ma szansę wprowadzić więcej nowości niż tegoroczny S11. Czip dla smartwatchy na ten rok ukrywa się pod nazwą kodową T8320. Tą samą, którą znamy już z S9 i S10. To oznacza, że na zupełnie nowy SoC poczekamy do 2026 r.

Wewnętrzny kod producenta, do którego wgląd uzyskał jeden z serwisów źródłowych, informuje nas o czipie T8310. Ma on trafić do nowych zegarków powstających pod nazwami kodowymi N237 i N238 (Apple Watch series 12 z Wi-Fi i LTE) oraz N240 (model Ultra 4. generacji). Zmiana w kryptonimie sugeruje, że będzie to zupełnie nowy układ.

Nowe smartwatche z watchOS 27 mogą dostać Touch ID

Co ciekawe smartwatche z watchOS 27 mogą dostać także wsparcie dla Touch ID. Sugeruje to kod producenta, gdzie znaleziono informacje o obsłudze „AppleMesa”, a za tą nazwą ukrywa się technologia skanowania linii papilarnych firmy. Oczywiście nie ma pewności, że ta funkcja trafi do modeli na przyszły rok, ale marka już z tym eksperymentuje. Jej dokładne plany nie są jednak znane.

Zegarki Apple Watch series 12 zadebiutują oczywiście z oprogramowaniem watchOS 27, które zostanie zaprezentowane w czerwcu na WWDC26. Wtedy poznamy najważniejsze nowości przygotowane z myślą o tym systemie operacyjnym. We wrześniu trafi on w postaci aktualizacji na starsze urządzenia.

Zegarki Apple Watch series 12 mają dostać przeprojektowany sensor

Sporo mówi się również o tym, że w Apple Watch series 12 pojawi się nowy sensor. Zostanie on przeprojektowany i firma testuje go od jakiegoś czasu. Robiono to już w prototypach serii 10, co ujawniło nam zdjęcie, które przedostało się później do sieci. Możecie je zobaczyć niżej.

fot.: @StellaFudge

Design samych zegarków raczej nie ulegnie diametralnym zmianom. Został odświeżony wraz z serią 10 i pojawi się także w tegorocznych modelach. Możliwe, że w przyszłym roku firma będzie chciała kontynuować ten projekt i może on nam towarzyszyć dłużej. Podobnie było w przeszłości i na tego typu zmiany marka decyduje się co kilka lat.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla iPhone’ów

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Macworld, Macrumors